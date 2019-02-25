Состояние отца Жанны Фриске ухудшилось после операции



Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com

"На будущее загадывать боюсь, с "мотором" дела давно идут неважно, вчера снова стало плохо – придется опять ехать к врачу. Наружный шов почти зажил, внутренний будет зарастать долго – два-три месяца", –

Здоровьеподкосила смерть старшей дочери Жанны, скончавшейся в результате онкологического заболевания несколько лет назад, а также последовавшие за этим печальным событием разбирательства с гражданским мужем певицы, телеведущимпо поводу внука Платона, и судебная тяжба с "Русфондом", благотворительной организацией, собравшей средства на лечение артистки.В результате отецнесколько раз попадал в больницы с жалобами на боли в сердце и нервными срывами. А теперь стало известно, что несколько дней назад Владимиру Борисовичу сделали операцию. Хирурги заменили шунт, который установили еще десять лет назад. Отца Фриске уже выписали домой, порекомендовав полный покой и постельный режим.Однако мужчине снова стало плохо.цитирует Владимира ФрискеРанее операцию перенесла младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она сделала липосакцию. Наташа решилась на кардинальные меры после того, как жирок внизу живота, несмотря на все усилия, не желал исчезать.Молодая женщина боялась хирургического вмешательства, но медик успокоил ее, объяснив, что удаление излишков жира – лишь небольшая коррекция фигуры. В итоге в июле 2018 года Наталья Фриске легла под нож пластического хирурга.– рассказала в недавнем интервью сестра Жанны Фриске.