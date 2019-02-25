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Состояние отца Жанны Фриске ухудшилось после операции

26.02.2019 11:28 — Разное | UDF  
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Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
Отец Жанны Фриске Владимир Борисович перенес операцию на сердце. Мужчину выписали домой, однако там ему стало плохо.

Здоровье Владимира Фриске подкосила смерть старшей дочери Жанны, скончавшейся в результате онкологического заболевания несколько лет назад, а также последовавшие за этим печальным событием разбирательства с гражданским мужем певицы, телеведущим Дмитрием Шепелевым по поводу внука Платона, и судебная тяжба с "Русфондом", благотворительной организацией, собравшей средства на лечение артистки.

В результате отец Жанны Фриске несколько раз попадал в больницы с жалобами на боли в сердце и нервными срывами. А теперь стало известно, что несколько дней назад Владимиру Борисовичу сделали операцию. Хирурги заменили шунт, который установили еще десять лет назад. Отца Фриске уже выписали домой, порекомендовав полный покой и постельный режим.

Однако мужчине снова стало плохо. "На будущее загадывать боюсь, с "мотором" дела давно идут неважно, вчера снова стало плохо – придется опять ехать к врачу. Наружный шов почти зажил, внутренний будет зарастать долго – два-три месяца", – цитирует Владимира Фриске Starhit.


Ранее операцию перенесла младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она сделала липосакцию. Наташа решилась на кардинальные меры после того, как жирок внизу живота, несмотря на все усилия, не желал исчезать.

Молодая женщина боялась хирургического вмешательства, но медик успокоил ее, объяснив, что удаление излишков жира – лишь небольшая коррекция фигуры. В итоге в июле 2018 года Наталья Фриске легла под нож пластического хирурга. "Мне сделали микропроколы и откачали жировую клетчатку. Уже на следующий день отправили домой, чувствовала себя прекрасно", – рассказала в недавнем интервью сестра Жанны Фриске.

 
 
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Отец Жанны Фриске Владимир Борисович перенес операцию на сердце. Мужчину выписали домой, однако там ему стало плохо.
 
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