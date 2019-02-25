К какому врачу идти за лекарством от старости

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Сейчас мы знаем, что старение наступает, когда восстановительные резервы организма истощаются: клетки перестают делиться, появляется все больше ошибок в их работе, под действием ультрафиолета накапливаются свободные радикалы, а антиоксидантов (как и ферментов, пептидов, факторов роста) вырабатывается мало.Ученые, исследовавшие увядающую кожу, совсем недавно обнаружили, что в ней происходит всё то же, что в коже, поврежденной раной или ожогом. Попробовали лечить ее так же, как лечат повреждения — и это помогло.Исследователи пошли дальше и стали рассматривать, как это принято в медицине, организм как целостную систему и анализировать все факторы, которые влияют на способность организма к регенерации и самовосстановлению.Так, примерно лет 20 назад в США появилась антивозрастная медицина. При этом многие ученые выступают против самого термина антивозрастная медицина (anti-aging). Кроме того, что это название очень эйджистское, оно еще и вводит в заблуждение.Старение — процесс естественный, ему подвержено всё живое на земле, независимо от вида, и само по себе не является болезнью, — считает, например,(Hayflick L., 2008).Более того: какими бы ни были средства, которые нам сможет предложить медицина, жизнь неминуемо приводит к смерти (простите), так что задача антивозрастной медицины скорее в том, чтобы повысить качество жизни человека независимо от возраста. Поэтому если сегодня вы будете читать иностранную литературу по данной теме, вы скорее всего встретите такие термины, как age management medicine (медицина управления возрастными изменениями), advanced preventive medicine (передовая профилактическая медицина), interventive biogerontology (интервенционная биогеронтология).Как современная медицина помогает бороться с преждевременным старением? Специалисты, которые занимаются теми, кто уже постарел, называются геронтологами. А вот за профилактикой возрастных изменений следует идти к эндокринологу — гормональная теория старения пока лидирует. И говорит о том, что старение клетки обусловлено в первую очередь снижением уровня половых гормонов.Также этим занимаются гинекологи-эндокринологи (климакс и менопауза) и еще (исторически) — косметологи, к которым люди приходят бороться с видимыми возрастными изменениями лица и тела. Мы начнем с диагностики: определим состояние с помощью анализов, учтем пол и возраст, а дальше нормализуем гормональный статус и приведем его к возрастной норме, порекомендуем, какие нужно принимать витамины и микроэлементы, чтобы восстановить метаболизм и обмен веществ.Если вы до этого сдавали анализы и у вас «в анализах норма» — это совсем не значит, что это норма конкретно для вас. В лаборатории за норму приняты средние значения для популяции (большинства людей вашего возраста и пола) и в них никак не учитываются ваши индивидуальные особенности. Но вы же не покупаете ботинки на основании таких вот данных? Вот и процесс диагностики и оценки результатов анализов устроен сложнее. Доктор назначает и трактует результаты, исходя из ваших индивидуальных особенностей, соотношений разных показателей — ведь двух одинаковых случаев не бывает, и даже однояйцевые близнецы стареют по-разному.Когда обращаться за антивозрастной терапией? Старение — прогрессирование нарушений метаболических процессов. Д-р(Eric Braverman) выдвинул концепцию «пауз»: с возрастом каждая система нашего организма достигает определенного предела, после чего происходит как бы откат.Например, к 30-40 годам наступает «дермопауза», когда уменьшается толщина кожи и ее эластичность (что связано со свойствами коллагена и снижением его синтеза). Кожа также становится все более обезвоженной. Ну а про менопаузу или андропаузу все и так слышали. Каждая система нашего организма стареет с разной скоростью. И в этот момент есть так называемое «терапевтическое окно» – пока организм не перестроился работать по-новому и доктор может эффективно вмешаться, притормозить или отыграть назад какие-то изменения.Эта возможность доступна, но не бесконечно долго, потому что рано или поздно, окно закроется. Поэтому, чем раньше вы пришли, тем больше у доктора шансов вам помочь. И именно поэтому нет ничего лучше, чем профилактика. Лучше всего начать ее после 35 лет, когда мы только стоим на пороге изменений.Что такое профилактика возрастных изменений? Есть много разных теорий, объясняющих, почему мы стареем: влияние свободных радикалов, изменение уровня гормонов, интоксикация организма продуктами обмена, запрограммированность старения и еще примерно столько же других.Многие из них дополняют друг друга, и антивозрастная медицина пытается воздействовать на каждый из этих механизмов: использует антиоксиданты, чтобы связать свободные радикалы; применяет препараты, которые предотвращают гликацию — присоединение к ДНК молекул глюкозы, из-за чего белковые молекулы становятся неактивными и не могут выполнять свои функции (по этой же причине сейчас изучается способность низкокалорийных диет влиять на старение).Есть также мнение, что большинство возрастных изменений в организме связано с хроническим воспалением, которое становится причиной сосудистых нарушений, артрита, диабета, нарушения баланса гормонов и так далее. Поэтому рекомендуется употреблять антиоксиданты и вещества, способные влиять на воспаление: рыбий жир, овощи и фрукты (особенно ягоды, богатые антиоксидантами и флавоноидами).Наконец, нет никаких сомнений в том, что на процессы старения влияет гормональная перестройка организма. Тут речь идет не только о снижении уровня половых гормонов, но также и о снижении уровня гормона роста. Поэтому для профилактики процессов старения применяется заместительная гормональная терапия.Значит ли это, что благодаря антивозрастной терапии можно жить дольше? На длительность жизни мы можем повлиять только опосредованно. Собственно, мы и не преследуем такую цель. Но: мы можем повлиять на качество жизни, которое наступит после менопаузы или андропаузы, помочь сохранить бодрость, силу и ясность сознания. То есть сделать реальным то, что социальный психолог Роберт Хэвигхерст (Robert J. Havighurst) назвал «благополучным старением» — это когда наш пациент удовлетворен настоящей и прожитой жизнью; когда его активность сохраняется на уровне среднего возраста и ему свойственна позитивная оценка себя и своей занятости, а также присутствует субъективное ощущение счастья и удовлетворенности собственной жизнью. А оно того стоит, что в 30, что в 40, что в 60.