Отель с Ким Чен Ыном охраняют бронетранспортеры

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По словам свидетелей, поезд Кима прибыл на станцию во вьетнамском городе Донг Данг после пересечения границы с Китаем.Официальные лица Вьетнама приняли лидера КНДР на вокзале с красной дорожкой, почетным караулом и развевающимися флагами Северной Кореи и Вьетнама.В Ханоепоселился в пятизвездочном отеле «Мелиа», передает РИА «Новости». Отмечается, что отель «Мелиа» охраняется несколькими бронетранспортерами.С одной стороны гостиницы расположены четыре бронетранспортера. Бронетехнику охраняют вьетнамские военные, с которыми фотографируются туристы и местные жители.Президент США должен прибыть в Ханой позже во вторник.и Ким Чен Ын должны провести отдельные переговоры с официальными лицами Вьетнама, передает Голос Америки.