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Отель с Ким Чен Ыном охраняют бронетранспортеры

26.02.2019 11:16 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Reuters.

По словам свидетелей, поезд Кима прибыл на станцию во вьетнамском городе Донг Данг после пересечения границы с Китаем.

Официальные лица Вьетнама приняли лидера КНДР на вокзале с красной дорожкой, почетным караулом и развевающимися флагами Северной Кореи и Вьетнама.

В Ханое Ким Чен Ын поселился в пятизвездочном отеле «Мелиа», передает РИА «Новости». Отмечается, что отель «Мелиа» охраняется несколькими бронетранспортерами.

С одной стороны гостиницы расположены четыре бронетранспортера. Бронетехнику охраняют вьетнамские военные, с которыми фотографируются туристы и местные жители.

Отель с Ким Чен Ыном охраняют бронетранспортеры

Президент США должен прибыть в Ханой позже во вторник. Дональд Трамп и Ким Чен Ын должны провести отдельные переговоры с официальными лицами Вьетнама, передает Голос Америки.

 
 
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Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на саммит с Дональдом Трампом.
 
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