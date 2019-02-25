|
Отель с Ким Чен Ыном охраняют бронетранспортеры
Фото: Reuters
По словам свидетелей, поезд Кима прибыл на станцию во вьетнамском городе Донг Данг после пересечения границы с Китаем.
Официальные лица Вьетнама приняли лидера КНДР на вокзале с красной дорожкой, почетным караулом и развевающимися флагами Северной Кореи и Вьетнама.
В Ханое Ким Чен Ын поселился в пятизвездочном отеле «Мелиа», передает РИА «Новости». Отмечается, что отель «Мелиа» охраняется несколькими бронетранспортерами.
С одной стороны гостиницы расположены четыре бронетранспортера. Бронетехнику охраняют вьетнамские военные, с которыми фотографируются туристы и местные жители.
Президент США должен прибыть в Ханой позже во вторник. Дональд Трамп и Ким Чен Ын должны провести отдельные переговоры с официальными лицами Вьетнама, передает Голос Америки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на саммит с Дональдом Трампом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)