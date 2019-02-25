"Результаты простые: будут инфаркты, к инфарктам добавятся инсульты"

«Мы внесли в Администрацию президента проект указа относительно ряда предприятий, наблюдательные советы которых должны возглавить высшие должностные лица, плюс топ-100 акционерных обществ нашей страны, где мы выстроим нормальную эффективную систему корпоративного управления».

«Речь может идти о предприятиях деревообработки, как ни странно, о нефтеперерабатывающих предприятиях, которые в прошлом году начали приносить убытки. Речь может идти о предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, цементной промышленности».

«Снова Лукашенко возьмет все под себя – и все!»

«Не знаю! Вряд ли они будут лучше работать. Хочу сказать, что если бы у них был заработок, как у рабочих, они бы лучше шевелились!»

«Людей надо стимулировать, условия им создавать, заинтересовывать чем-то – или зарплатой, или льготами»,