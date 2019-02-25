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"Результаты простые: будут инфаркты, к инфарктам добавятся инсульты"
Новые высоты старыми методами. Чтобы индустриальные гиганты Беларуси не тонули в долгах, их эффективность будут подтягивать министры и заместители. Такой способ срочно вырастить большой валовой внутренний продукт предлагает правительство. Кто над чем возьмет шефство и поможет ли это из болота вытащить заводы, выяснял Александр Попко.
Разогнать рост ВВП до 4-ех процентов в год при помощи сотни больших предприятий – такую идею озвучил вице-премьер Александр Турчин:
«Мы внесли в Администрацию президента проект указа относительно ряда предприятий, наблюдательные советы которых должны возглавить высшие должностные лица, плюс топ-100 акционерных обществ нашей страны, где мы выстроим нормальную эффективную систему корпоративного управления».
Над какими предприятиями шефство примут первые лица страны? Рассказывает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб:
«Речь может идти о предприятиях деревообработки, как ни странно, о нефтеперерабатывающих предприятиях, которые в прошлом году начали приносить убытки. Речь может идти о предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, цементной промышленности».
Список валообразующих предприятий, поставленных под «особый контроль правительства», существует уже полтора десятилетия. В нем – около сотни заводов, которые в лучшие годы производили более половины валового продукта страны. Недавно этим гигантам подчинили 800 меньших предприятий, создав 102 холдинга. Что даст еще одно шефство?
«Результаты будут простые: будут ездить, будут бить в барабаны, будут отчитываться. Будут инфаркты, к инфарктам добавятся инсульты, но все останется по-прежнему», – говорит экономист Леонид Заико.
Раньше власти разгоняли экономику, накачивая флагманы машиностроения, строительства, а также колхозы льготными кредитами. В результате раскрутили инфляцию и получили финансовый кризис, после которого средств на кредиты уже не осталось.
«Для эффективности госпредприятий надо погрузить их в рыночное окружение: дать работать тому, что работать может, дать умереть тому, что нежизнеспособно», – говорит Вадим Иосуб.
У опрошенных нами жителей Гомеля идея поручить шефство над заводами министрам энтузиазма не вызвала.
«Снова Лукашенко возьмет все под себя – и все!»
«Не знаю! Вряд ли они будут лучше работать. Хочу сказать, что если бы у них был заработок, как у рабочих, они бы лучше шевелились!»
«Людей надо стимулировать, условия им создавать, заинтересовывать чем-то – или зарплатой, или льготами»,
– считают жители Гомеля.
Пока правительство надеется, что предприятиям поможет шефство чутких тимуровцев-министров, средний заработок упал ниже взятой планки 1000 рублей. В январе средний беларус заработал 981 рубль, это 459 долларов.
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Новые высоты старыми методами.
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