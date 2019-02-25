"Прирезали 666 свиней и закопали вблизи деревни"

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220 метров от артезианской скважины

В нескольких десятках метров от скотомогильника находится склад кормов, на отдалении видна водонапорная башня

Что бывшему прокурору ответили в КГК

Почему жителям Быкович стали возить бутилированную воду

«Мне важно не наказание, а решение самой проблемы»

Летом 2013-го в рамках борьбы с африканской чумой свиней в Кореличском районе были уничтожены сотни голов свиней. Только в СПК имени Царюка было убито более 600 свиней, которых захоронили на скотомогильнике, оборудованном на территории хозяйства. Спустя несколько лет могильник напомнил о себе.рассказал «Салідарнасці» бывший прокурор Кореличского районаПосле того, как до него дошли слухи об утаивании властями факта использования жителями деревни отравленной воды, экс-прокурор начал собственное расследование. О своих выводах он третий год пишет чиновникам. Историю попыток узнать правду о скотомогильнике на окраине Быкович он не раз описывал и в обращениях в Администрацию президента.Получив из ряда инстанций и ведомств ответы, которые собеседник счел отписками, бывший прокурор обратился в СМИ. Владимир Мосевич рассказал «Салідарнасці», почему взялся за это дело.воспроизводит события лета 2013-го экс-прокурор в заявлении на имя главы государства. Далее идет описание месторасположения скотомогильника: артезианская скважина находится на расстоянии в 220 м, ближайшие два дома — на расстоянии 330 и 380 м, около половины домов Быкович расположены в зоне до 500 м от скотомогильника.Жители деревни берут воду из колодцев. По мнению Мосевича, и колодцы, и артезианская скважина могут быть подвержены воздействию продуктов разложения трупов свиней. Он напомнил, что в настоящее время санитарно-защитная зона скотомогильников должна составлять не менее 500 м (постановление Минздрава № 91 от 11 октября 2017-го). А на момент появления скотомогильника под Быковичами санитарно-защитная зона вокруг подобных объектов составляла не менее 1 км (постановление Минздрава № 11 от 11 февраля 2011-го).Владимир Мосевич утверждает, что нарушение санитарно-защитной зоны — не единственное отступление от правил, допущенное при создании скотомогильника. По его сведениям, создание захоронения проходило без составления соответсвующих документов.сообщил в заявлении на имя Лукашенко экс-прокурор.По его сведениям, этот факт был выявлен Комитетом госконтроля по Гродненской области во время плановой проверки деятельности Кореличского райисполкома. При этом Мосевич ссылается на ответ первого зампредседателя КГК Ивана Романовича, который сообщил, что материалы проверки были отправлены в 9-е управление по Гродненской области ГУБОПиК МВД.Позже Мосевичу в УВД Гродненского облисполкома заявили, что такие материалы из КГК к ним не поступали. Возглавлявшая проверку в Кореличах зампредседателя КГК по Гродненской области Наталья Кривицкая в письме Мосевичу сообщила, что материалы проверки в правоохранительные органы не направлялись. Кроме того, по ее утверждениям основания для привлечения к административной ответственности виновных лиц отсутствовали.Кривицкая сообщила также, что решение о захоронении трупов свиней вблизи Быкович было принято в соответствии с действовавшими в 2013-м постановлениями Минсельхозпрода. По словам чиновницы, решение о захоронении трупов животных в траншее было принято из-за отсутствия условий для их сжигания, отсутствия герметичных контейнеров для их перевозки и летнего периода (наличие насекомых-переносчиков вируса).Что было в материалах прокурорской проверкиВ сентябре 2018-го заявление Владимира Мосевича в Администрацию президента было перенаправлено сначала в прокуратуру Гродненской области, а оттуда в прокуратуру Кореличского района. Благодаря этому он смог ознакомиться с результатами прокурорской проверки.«В материалах проверки нет Акта замеров расстояний, хотя замеры фактически проводились. Скорее всего, расстояния от башни, колодцев и домов до скотомогильника еще меньше. В материалах проверки нет сведений об отводе земельного участка, нет решения райисполкома. Вопрос о захоронении трупов животных не был согласован с руководством ГУ «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии», нет подписи руководства данного учреждения», — пишет в недавнем заявлении в Администрацию президента экс-прокурор.В материалах проверки он обнаружил Акт выбора земельного участка для размещения площадки для уничтожения трупов животных, информацию о причинах закрытия свиноферм и комплексов в 213-2014 годах.— сделал вывод экс-прокурор.В декабре 2018-го Мосевич получил ответ из Гродненского облисполкома за подписью первого зампредседателя Ивана Жука. Помимо утверждения о том, что захоронение трупов свиней на территории СПК им. Царюка осуществлялось по правилам, в нем говорилось о проведении лабораторных исследований 22 проб питьевой воды из колодцев сельчан. В письме говорится, что информация о качестве воды и предложения по ее использованию из колодцев была направлена в местный сельсовет. Об этом говорится и в ответе из Минздрава.В своем письме Лукашенко Мосевич пишет о результатах проверки качества воды: «В пробах, в основном, высокое содержание нитратов, аммиака, из 15 колодцев воду пить нельзя. Об этом как бы вскользь доведено до сведения жителей деревни, в декабре стали завозить бутилированную питьевую воду. Летом и осенью этого года (2018-го – С.) Кореличским районным ЦГЭ о подобном состоянии дел с питьевой водой информировался райисполком, при этом последним каких-либо мер в этом направлении принято не было. Люди употребляли отравленную воду и лишь в декабре произошли незначительные сдвиги».В одном из писем из властных кабинетов Владимиру Мосевичу сообщили, что требования к захоронению и уничтожению трупов животных законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения не регламентируется. Он направил запрос в областную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку произошедшему в Быковичах.По его словам, для него главное не то, будут ли наказаны ответственные за создание скотомогильника на самой границе с деревней:Кроме того, считает экс-прокурор, итоги проверок качества воды актуализируют проблему загрязнения воды нитратами.