В Островецком районе женщина оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер

В Островецком районе женщина на улице оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



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Мужчина и женщина были знакомы. В один из дней на прошлой неделе они встретились в середине дня, пострадавший к тому времени был пьян.

"В какой-то момент женщина 1959 года рождения не захотела вести разговор с захмелевшим человеком и оттолкнула его. Мужчина упал и ударился головой о бетон", - рассказали в пресс-службе УВД.

После этого он поднялся, однако падение не прошло бесследно. Через два дня мужчина 1956 года рождения скончался дома от закрытой черепно-мозговой травмы. В отношении толкнувшей его женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

БЕЛТА