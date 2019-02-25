ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Островецком районе женщина оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер

26.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В Островецком районе женщина на улице оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В Островецком районе женщина оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер
Фото СК

Мужчина и женщина были знакомы. В один из дней на прошлой неделе они встретились в середине дня, пострадавший к тому времени был пьян.

"В какой-то момент женщина 1959 года рождения не захотела вести разговор с захмелевшим человеком и оттолкнула его. Мужчина упал и ударился головой о бетон", - рассказали в пресс-службе УВД.

После этого он поднялся, однако падение не прошло бесследно. Через два дня мужчина 1956 года рождения скончался дома от закрытой черепно-мозговой травмы. В отношении толкнувшей его женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Островецком районе женщина на улице оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Профессиональная подготовка безработных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика