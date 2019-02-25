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В Островецком районе женщина оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер
26.02.2019 — Разное | Светлы шлях
В Островецком районе женщина на улице оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Фото СК
Мужчина и женщина были знакомы. В один из дней на прошлой неделе они встретились в середине дня, пострадавший к тому времени был пьян.
После этого он поднялся, однако падение не прошло бесследно. Через два дня мужчина 1956 года рождения скончался дома от закрытой черепно-мозговой травмы. В отношении толкнувшей его женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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В Островецком районе женщина на улице оттолкнула пьяного: мужчина упал и вскоре умер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
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