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Для предупреждения допинговых скандалов в столовой на Европейских играх установят видеокамеры

26.02.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
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В столовой для спортсменов — участников Европейских игр в Минске будут установлены видеокамеры. Записи будут использоваться для профилактики допинговых скандалов и в случае обвинений, что тому или иному атлету что-то подсыпали или подлили конкуренты, сообщил руководитель по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Антон Егоров на пресс-конференции 26 февраля.


При этом, по его словам, на этапе выдачи еды что-то подсыпать или подлить невозможно, так как спортсмена будет обслуживать непосредственно повар.

Как отметил директор Национальной антидопинговой лаборатории Сергей Беляев, будет организован дополнительный допинг-контроль мясной и молочной продукции, майонезов, для приготовления которых используется привозное сырье, прежде всего из Южной Америки.

— Необходимо максимально обезопасить спортсменов от употребления продукции с запрещенными веществами, многие из которых легальны для употребления простыми людьми, — пояснил Беляев.

Основная столовая для спортсменов — участников Евроигр будет работать круглосуточно, она рассчитана на 2 тыс. посадочных мест. По словам начальника управления по организации питания фонда Юлии Кравченко, предусмотрена европейская, белорусская, азиатская кухни, халяльное и кошерное питание. Ротация блюд — семидневная. Одновременно планируется предлагать 250−270 блюд. Храниться продовольствие будет в трех рефрижераторах глубокой и в четырех — средней заморозки. Оператор питания — бизнес-центр «Столица».

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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В столовой для спортсменов - участников Европейских игр в Минске будут установлены видеокамеры. Записи будут использоваться для профилактики допинговых...
 
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