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Какие регионы наполняют государственную казну Беларуси?
26.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
Мозырский район занял первое место по объему налоговых перечислений в консолидированный бюджет страны, а Жлобинский — закончил 2018-й год с минусом в 1,2 млн рублей.
На основании данных о поступлениях бюджетных платежей, контролируемых налоговым ведомством,
В исследовании не учитывались данные по Минскому району, областным центрам и их районам.
Лидером по итогам прошлого года стала Мозырщина, что во многом обусловлено расположением на ее территории одного из крупнейших и самых успешных предприятий страны — Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Второе место Солигорскому району принесли налоговые отчисления еще одного гиганта — «Беларуськалия». У занявшего третье место Бобруйска и Бобруйского района нет ярко выраженного лидера в промышленности, но есть несколько важных для белорусской экономики предприятий («Белшина», «Бобруйский бровар», «Оазис групп»).
Брестскую область в рейтинге представляют Барановичи и Пинск с районами, а в пятерку крупнейших источников доходной части бюджета входят также Лунинецкий, Кобринский и Столинский районы. Последний опередил Березовский район, в котором одна из самых высоких концентраций в области (после Бреста и Кобрина) промышленных предприятий.
Витебщину в топ-10 представляет Оршанский район. Также в лидерах по региону Полоцкий район, город Новополоцк, Чашниковский и Толочинский районы.
Один «делегат» в рейтинге оказался и от Гомельской области. Здесь главными регионами-источниками налоговых ресурсов в прошлом году, кроме Мозырщины, стали Речицкий, Светлогорский, Калинковичский и Рогачевский районы.
Лидский и Островецкий районы вошли в топ-10 от Гродненщины, а доформировали местную пятерку крупнейших налогоплательщиков Слонимский, Волковысский и Дятловский районы.
Минщина — лидер по числу регионов в первой десятке. Кроме Солигорского, в ней оказались Борисовский и Молодечненский районы. В региональный топ-5 крупнейших плательщиков налогов вошли также Дзержинский и Червенский районы.
В рейтинг в Могилевской области входят, кроме Бобруйска и Бобруйского района, Климовичский, Осиповичский, Костюковичский и Горецкий районы.
Жлобинский район по итогам 2018 года единственный в стране оказался с минусом в строке «Доходы консолидированного бюджета». Минус составил 1,2 млн рублей – местный бюджет получил 115,4 млн рублей, но показатель по республиканскому бюджету был отрицательным (117, 0 млн рублей).
Топ-10 регионов – главных источников доходов консолидированного бюджета Беларуси в 2018 году
По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
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Мозырский район занял первое место по объему налоговых перечислений в консолидированный бюджет страны, а Жлобинский — закончил...
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