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«Шикарнейшая матчевая встреча». Минский турнир по лёгкой атлетике среди юниоров собрал 250 участников
Новости Беларуси. Минск традиционно принимает международный зимний турнир по легкой атлетике среди юниоров (до 20 лет), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К нам из года в год приезжают сильнейшие атлеты Европы. На этот раз соревнования собрали более 250 участников из 11 стран. Это рекорд.
Баталии развернулись в манеже минского БГУФКа, где ребята соревнуются как в личном, так и в командном зачетах. Для белорусов данный старт является этапом подготовки к юниорскому чемпионату Европы, который пройдет летом в Швеции.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
С каждым годом минский турнир набирает популярность среди международных федераций. На этот раз дебютантом стала команда из Казахстана.
Сергей Арзамасов, старший тренер РЦОП по легкой атлетике (Казахстан):
В Казахстане был специальный сбор к этим соревнованиям, самые лучшие и достойные находятся здесь.
У нас готов договор, чтобы вас принять, пригласить в гости в мае.
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«Шикарнейшая матчевая встреча». Минский турнир по лёгкой атлетике среди юниоров собрал 250 участников
Новости Беларуси. Минск традиционно принимает международный зимний турнир по легкой атлетике среди юниоров (до 20 лет), сообщили в программе «СТВ-Спорт». К нам из...
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