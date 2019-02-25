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«Шикарнейшая матчевая встреча». Минский турнир по лёгкой атлетике среди юниоров собрал 250 участников

26.02.2019 12:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск традиционно принимает международный зимний турнир по легкой атлетике среди юниоров (до 20 лет),  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К нам из года в год приезжают сильнейшие атлеты Европы. На этот раз соревнования собрали более 250 участников из 11 стран. Это рекорд.

«Шикарнейшая матчевая встреча». Минский турнир по лёгкой атлетике среди юниоров собрал 250 участников

Баталии развернулись в манеже минского БГУФКа, где ребята соревнуются как в личном, так и в командном зачетах. Для белорусов данный старт является этапом подготовки к юниорскому чемпионату Европы, который пройдет летом в Швеции.

«Шикарнейшая матчевая встреча». Минский турнир по лёгкой атлетике среди юниоров собрал 250 участников

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
С учетом того, что зимний сезон без официальных соревнований для юниоров. Во всех странах есть такой дефицит международного соперничества, конкуренции. Мы рады, что в Минске организовали такую площадку, которую мы делаем в первую очередь для наших спортсменов. У нас в манеже БГУФКа присутствуют спортсмены мирового уровня, они возглавляют мировые легкоатлетические рейтинги. Выходцы из наших соревнований многие стояли на олимпийских пьедесталах.

«Шикарнейшая матчевая встреча». Минский турнир по лёгкой атлетике среди юниоров собрал 250 участников

С каждым годом минский турнир набирает популярность среди международных федераций. На этот раз дебютантом стала команда из Казахстана.

«Шикарнейшая матчевая встреча». Минский турнир по лёгкой атлетике среди юниоров собрал 250 участников

Сергей Арзамасов, старший тренер РЦОП по легкой атлетике (Казахстан):
В этом году юниоры немножко обделены, а у вас такая шикарнейшая матчевая встреча. При чем со всего мира приезжают, нам захотелось немножко разбавить Азией ваши соревнования.

В Казахстане был специальный сбор к этим соревнованиям, самые лучшие и достойные находятся здесь.

У нас готов договор, чтобы вас принять, пригласить в гости в мае.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск традиционно принимает международный зимний турнир по легкой атлетике среди юниоров (до 20 лет),  сообщили в программе «СТВ-Спорт». К нам из...
 
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