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Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом

26.02.2019 12:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ирина Жук установила новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом

На соревнованиях во французском городе Клермон-Ферран наша спортсменка взяла планку установленную на высоте 4 метра и 65 сантиметров.

Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом

Прежний рекорд страны равнялся 4 метрам и 62 сантиметрам. Он также был установлен Ириной Жук на соревнованиях в Клермон-Ферране, но годом ранее.
 
 
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Новости Беларуси. Ирина Жук установила новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На соревнованиях во французском...
 
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Светлы шлях
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