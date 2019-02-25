Домрачева и Бьорндален выступят на соревнованиях «Лыжня России-2019»

«Лыжня России — 2019» в Нягани будет особенной — в ней примут участие многократные олимпийские чемпионы по биатлону Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, сообщает ugramegasport.ru .



Фото: ugramegasport.ru

Супруги выйдут на старт самой массовой лыжной гонки России вместе с жителями города 2 марта. Увидеть легенд биатлона и встать на одну лыжню с ними можно будет в биатлонном центре Нягани.

После этого Бьорндален и Домрачева отправятся в Ханты-Мансийск. У жителей столицы Югры тоже будет возможность пообщаться со спортсменами. О месте и времени мероприятия станет известно позже.

Нягань и Ханты-Мансийск выбраны не случайно. У Дарьи Домрачевой много воспоминаний, связанных с Няганью, ведь именно там она начала заниматься сперва лыжными гонками, а потом биатлоном. Для Уле Эйнара Бьорндалена Ханты-Мансийск во многом знаковый город. Здесь в сезоне-2002/03 он смог прервать полосу неудач и выиграть первое личное золото чемпионата мира.