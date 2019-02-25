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Times: лейбористы хотят повторный референдум по "брекситу"

26.02.2019 12:52 — Разное | Партизан  
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Times рассказывает о том, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин поддался на уговоры влиятельных членов своей партии и официально заявил о поддержке идеи повторного референдума по "брекситу".

Газета называет этот шаг попыткой остановить идущий с прошлой недели выход депутатов из партии.

Проведенный компанией YouGov по заказу издания опрос показал, что за неделю поддержка лейбористов среди населения страны снизилась, в то время как поддержка вновь созданной Независимой парламентской группы выросла и достигает 18%.

Заявление Корбина вызвало мгновенную негативную реакцию его однопартийцев, поддерживающих выход Британии из ЕС.


Times отмечает, что пока нет информации о том, какие условия по проведению повторного референдума выдвинут лейбористы, а также сможет ли предложенный этой оппозиционной партией план получить поддержку большинства депутатов парламента.

Впрочем, газете удалось узнать, что на данный момент обсуждается идея, что в бюллетене для голосования должно быть несколько вариантов, а не только "за" и "против" плана Терезы Мэй по выходу Британии из ЕС.

 
 
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Times рассказывает о том, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин поддался на уговоры влиятельных членов своей партии и официально заявил о...
 
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