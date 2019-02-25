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Будут сидеть: Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Кокорина и Мамаева

26.02.2019 12:44 — Разное | Партизан  
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6 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания Мамаева и Кокорина в СИЗО до 8 апреля.



Сегодня в Московском городском суде состоялось слушание по поводу апелляции на продление содержания под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля.

Суд рассматривал апелляции защиты и признал законным продление ареста всех фигурантов дела, в числе которых также брат Кокорина Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий.

Таким образом Мосгорсуд принял решение отклонить апелляцию и оставить меру пресечения футболистам без изменений, Кокорин и Мамаев пробудут под арестом до 8 апреля.


Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий, арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

 
 
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6 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания Мамаева и Кокорина в СИЗО до 8 апреля.
 
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