Будут сидеть: Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Кокорина и Мамаева









Сегодня в Московском городском суде состоялось слушание по поводу апелляции на продление содержания под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля.





Суд рассматривал апелляции защиты и признал законным продление ареста всех фигурантов дела, в числе которых также брат Кокорина Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий.





Таким образом Мосгорсуд принял решение отклонить апелляцию и оставить меру пресечения футболистам без изменений, Кокорин и Мамаев пробудут под арестом до 8 апреля.









Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий, арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.