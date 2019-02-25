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В Березовском районе 4 человека провалились под лед, есть жертвы

26.02.2019 12:27 — Разное | Партизан  
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25 февраля 2019 года в 18-28 поступило сообщение о провалившихся под лед четырех людях на озере Черном возле деревни Пески, говорится на сайте МЧС Беларуси.

Работниками МЧС спасен мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Также из воды в бессознательном состоянии был извлечен еще один мужчина, который не приходя в сознание после проведения сердечно-легочной реанимации скончался на месте. Два человека пропали без вести, предположительно, утонули. Работниками РОВД с привлечением работников маневренно-поисковой группы Брестской областной организации ОСВОД запланированы поисковые работы под водой.

Спасатели напоминают: будьте осторожны, выходя на лед. 
 
 
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25 февраля 2019 года в 18-28 поступило сообщение о провалившихся под лед четырех людях на озере Черном возле деревни Пески, говорится на сайте МЧС Беларуси.
 
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