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В Березовском районе 4 человека провалились под лед, есть жертвы
25 февраля 2019 года в 18-28 поступило сообщение о провалившихся под лед четырех людях на озере Черном возле деревни Пески, говорится на сайте МЧС Беларуси.
Работниками МЧС спасен мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
Также из воды в бессознательном состоянии был извлечен еще один мужчина, который не приходя в сознание после проведения сердечно-легочной реанимации скончался на месте. Два человека пропали без вести, предположительно, утонули. Работниками РОВД с привлечением работников маневренно-поисковой группы Брестской областной организации ОСВОД запланированы поисковые работы под водой.
Спасатели напоминают: будьте осторожны, выходя на лед.
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25 февраля 2019 года в 18-28 поступило сообщение о провалившихся под лед четырех людях на озере Черном возле деревни Пески, говорится на сайте МЧС Беларуси.
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