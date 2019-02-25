В Березовском районе 4 человека провалились под лед, есть жертвы

Работниками МЧС спасен мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.





Также из воды в бессознательном состоянии был извлечен еще один мужчина, который не приходя в сознание после проведения сердечно-легочной реанимации скончался на месте. Два человека пропали без вести, предположительно, утонули. Работниками РОВД с привлечением работников маневренно-поисковой группы Брестской областной организации ОСВОД запланированы поисковые работы под водой.





Спасатели напоминают: будьте осторожны, выходя на лед.