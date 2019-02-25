Империя Пригожина: от котлетки в школьной столовой до наемников в Африке

Совместный проект Настоящего Времени и «Муниципального сканера» посвящен крайне сложной и непубличной сети компаний, аффилированных с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, взаимной связи этих фирм, их совместной собственности и активности российских «гражданских специалистов» в ЦАР





Это расследование не отвечает на вопрос, кто убил в Центральной Африке Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Мы пытались разобраться, что они могли там узнать и успели увидеть до того, как их убили. Через семь месяцев после их смерти, мы, кажется, знаем, зачем наши коллеги отправились в ЦАР.









СОДЕРЖАНИЕ





Часть 1. Земля, вода и небо Евгения Пригожина

Часть 2. Котлетки псов войны

Часть 3. Не «ЧВК Вагнера», а армия Пригожина

Часть 4. Тайное завоевание Африки









ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ





Для удобства редакция подготовила дайджест главных выводов расследования:





— Евгений Пригожин использует сеть фирм, которые выигрывают в тендерах государственных заказчиков. Компании формально независимы. НВ доказывает их аффилированность как с помощью открытых источников, так и используя финансовую документацию этих компаний.





— Компании империи Пригожина финансируют и поставляют технику «дочкам» в Судане (Meroe Gold) и ЦАР (Lobaye Invest). Аффилированность компаний подтверждается не только платежными документами, но и передачей в пользование вертолетов и самолета.





— Один из идентифицированных «гражданских специалистов» в Африке служил в Нацгвардии Кыргызстана, а позже — во французском Иностранном легионе. Второй воевал в Донбассе на стороне сепаратистов.





— Активность российских «гражданских специалистов» в Африке материально обеспечивают компании, входящие в империю Пригожина.





— Личная связь Евгения Пригожина с активностью россиян в ЦАР и Судане подтверждается несколькими путями: через цепочки фирм, работой его доверенных лиц, использованием авиационной техники и непосредственным участием Пригожина в обсуждении контрактов.





— Не менее шести компаний, связанных с Пригожиным, используют счета в «Сбербанке», в том числе находящаяся под американским санкциями «Конкорд менеджмент и консалтинг».









— Фирмы империи Пригожина активно занимают деньги друг у друга, в том числе через офшор. Эти же компании активно участвуют в государственных закупках, «конкурируя» друг с другом.