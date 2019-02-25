В Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева прошло спортивно-конкурсное состязание школьников и бывших военнослужащих ВДВ





В Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева стало традицией этот праздник проводить совместно с Бобруйской городской организацией ОО «Союз десантников Могилевской области». Об очередном совместном мероприятии рассказала учитель биологии учреждения образования Светлана Луканович.

В рамках этого праздника была подготовлена спортивно-конкурсная программа «Быстрота, мужество и доброта — качества настоящих мужчин», в которой изъявили желание сразиться и показать, чего они стоят, две команды — «Адреналин» и «9 рота». Их участниками стали учащиеся разных классов и представители Бобруйской городской организации ОО «Союз десантников Могилевской области».

Участникам предстояло пройти курс молодого бойца и почувствовать на себе моменты армейской жизни. Кроме этого команды смогли продемонстрировать свои спортивные, интеллектуальные, творческие, музыкальные, силовые умения и способности.

Абсолютным победителем стала команда «9 рота». За победу все ее участники были награждены медалями, грамотами, тельняшками и сладким призом. Команда «Адреналин» также получила сладкий приз и медали. Ребята, которые были отмечены членами жюри за «рвение к победе» награждены именными кружками. Все подарки подготовили представители Бобруйской городской организации ОО «Союз десантников Могилевской области».

В ходе мероприятия все смогли убедиться не только в надежности и силе мальчишек и девчонок, но и в таких замечательных качествах, как дисциплина, быстрота, мужество. доброта, великодушие.