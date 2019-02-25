Многолетний земельный спор жительниц деревни Греск потребовал вмешательства властей





В середине февраля председатель Миноблисполкома провел выездной прием граждан в Слуцке. На встречу с Анатолием Исаченко приехали две жительницы деревни Греск, которые долгие годы ведут серьезные земельные споры с соседями. Ситуации, казалось бы, разные, но проблема одна. Разобраться в деталях этих многолетних разногласий губернатор поручил комиссии из числа специалистов Миноблисполкома и Слуцкого райисполкома, пишет МЛЫН.BY .

Большой передел

91-летняя жительница Греска Надежда Герасимович живет в одной из квартир двухквартирного жилого дома на улице Некрасова в деревне Греск. У женщины с соседями из общего только стенка в доме да забор на участке. Добрососедские отношения напрочь перечеркнуты многолетними земельными спорами. Вот уже более 10 лет Надежда Дмитриевна пытается доказать, что граница между огородами установлена неверно. И забор, который разделяет участки не один десяток лет, хочет передвинуть, тем самым добавив себе еще несколько соток земли от соседского земельного надела.

— Без земли не могу оформить завещание на детей, — объяснила свою позицию Надежда Дмитриевна.

Специалисты комиссии заверили Надежду Герасимович: оформить документы на земельный участок можно уже сейчас, ей окажут в этом необходимую помощь. Но заниматься процедурой оформления земли в старых границах пенсионерка наотрез отказывается.

— Пока не разберусь с забором и не верну себе свою землю, не стану ничего делать, — Надежда Дмитриевна остается непреклонной.





Между тем у соседей Надежды Герасимович земельный участок уже давно зарегистрирован. Да и вопрос о границах наделов рассматривался не единожды. Так, в мае 2013 года Греский сельисполком пытался разрешить соседский спор и определить границы земли. Но его решение не удовлетворило Надежду Дмитриевну, и в июле 2013 года она обращалась в суд Слуцкого района. Правда, в иске женщине было отказано. Такое же решение принял в феврале 2014 года и Минский областной суд.

Неоднократно домой к Надежде Герасимович приезжали представители различных служб и ведомств, в том числе Минского облисполкома, Комитета государственного контроля Минской области, обращения пенсионерки рассматривались комиссионно. Законных оснований для удовлетворения требований Надежды Дмитриевны так и не было установлено. Новых обстоятельств в этом деле не обнаружила и комиссия от Миноблисполкома. Ведь в существующих границах участки используются уже более 20 лет и отобрать у соседей кусок земли, находящейся в частной собственности, невозможно.

Спорный проезд

Такие же непростые отношения с соседями сложились и у жительницы другого дома на улице Некрасова Нины Метельской. Женщина убеждена, что ее сосед самовольно захватил часть земли общего пользования, тем самым нарушив ее права. Дело в том, что около 20 лет участки разделяет общий проезд, предусмотренный для обеспечения доступа автомобилей к подворью Нины Арсентьевны и к гаражу ее соседа. Из-за этого куска земли то и дело возникали споры.

— То сосед поставит машину так, что мы не можем подъехать к своим воротам. То он на нас ругается, мол, наш транспорт ему мешает, — вспоминает причины конфликтов Нина Метельская.





Вот уже более 10 лет Нина Арсентьевна обращается в различные инстанции, чтобы решить спорный вопрос. В 2011 году Греский сельисполком принял решение определить тот самый проезд, который стал причиной многолетних конфликтов, в земли общего пользования. Чтобы каждый из жильцов имел на него равные права. Но это не помогло разрешить соседские споры. И в 2012 году сельисполком все-таки решил установить границу между земельными участками, обязав каждого из землевладельцев оборудовать свой подъезд. Межа пролегла по краю гаража соседа Нины Метельской. Из-за этого участок женщины оказался несколько меньше.

— Этот тоннель, который мне достался, абсолютно никуда не годится! Здесь никакая машина не проедет, — разводит руками Нина Арсентьевна. — Сосед всех обманул: самовольно построил гараж, чтобы отнять у меня побольше земли.





Но вот незадача: сведения о том, что гараж был построен в 1969 году, имеются в изготовленном в 1996 году техническом паспорте на дом. А значит, претензий к соседу быть не может. Но Нина Метельская неоднократно обращалась в суд Слуцкого района, чтобы принудить соседа снести гараж и забор между участками, после чего разделить проезд на две равные части. Истице в ее требованиях было отказано. Комиссия Миноблисполкома также не нашла новых оснований для пересмотра данного решения.

— Что же мне теперь делать? Ведь ни свою машину теперь не поставить, ни «скорая», в случае чего, не подъедет, — переживает Нина Арсентьевна.

Члены комиссии рекомендовали Нине Метельской, во исполнение решения Греского сельисполкома, вынесенного еще в 2012 году, оформить документы на выделенный ей земельный участок. А также предложили женщине сразу несколько путей решения проблемы с обустройством въезда на подворье. В частности, перенести забор на метр-другой в сторону дома, чтобы обустроить собственный комфортный проезд. Либо же организовать подъезд к дому с обратной стороны участка, как сделали многие ее соседи. Но ни с одним из предложенных вариантов Нина Арсентьевна не согласилась. Во всяком случае, пока.

Екатерина Елисеева