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Тогда и теперь. Как звезды выглядели на своих самых первых «Оскарах» и как они выглядят сейчас

26.02.2019 13:18 — Разное | Tut.by  
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Вчера в Лос-Анджелесе раздали «Оскары». Мы уже писали о самых ярких образах с красной дорожки этого года, а теперь вдохновились и решили сравнить, как звезды выглядели на своих самых первых церемониях вручения наград и как они с тех пор изменились. Много сюрпризов!

Леди Гага (2014 vs. 2019)





Бонус: Леди Гага разделась перед камерами для съемки на обложку ELLE.

Джулия Робертс (1990 vs. 2019)





Бонус: Джулия Робертс воссоздала свои лучшие роли в одном видео.

Дженнифер Лопес (1997 vs. 2019)





Бонус: Дженнифер Лопес сыграет стриптизершу. Посмотрите, как актриса учится танцевать на пилоне.

Шарлиз Терон (2000 vs. 2019)





Бонус: Шарлиз Терон рассказала, как похудела на 23 килограмма. Фото «до» и «после».

Хелен Миррен (1995 vs. 2019)





Крис Эванс (2013 vs. 2019)





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Некоторые «оскаровские» фильмы все еще идут в минском прокате

***

23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.


 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Лос-Анджелесе раздали «Оскары». Мы уже писали о самых ярких образах с красной дорожки этого года, а теперь вдохновились и решили сравнивать, как звезды...
 
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