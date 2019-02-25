Тогда и теперь. Как звезды выглядели на своих самых первых «Оскарах» и как они выглядят сейчас

Вчера в Лос-Анджелесе раздали «Оскары». Мы уже писали о самых ярких образах с красной дорожки этого года, а теперь вдохновились и решили сравнить, как звезды выглядели на своих самых первых церемониях вручения наград и как они с тех пор изменились. Много сюрпризов!

Леди Гага (2014 vs. 2019)











Бонус: Леди Гага разделась перед камерами для съемки на обложку ELLE .

Джулия Робертс (1990 vs. 2019)











Бонус: Джулия Робертс воссоздала свои лучшие роли в одном видео .

Дженнифер Лопес (1997 vs. 2019)











Бонус: Дженнифер Лопес сыграет стриптизершу. Посмотрите, как актриса учится танцевать на пилоне .

Шарлиз Терон (2000 vs. 2019)











Бонус: Шарлиз Терон рассказала, как похудела на 23 килограмма. Фото «до» и «после» .

Хелен Миррен (1995 vs. 2019)











Крис Эванс (2013 vs. 2019)











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Некоторые «оскаровские» фильмы все еще идут в минском прокате

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.



