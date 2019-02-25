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Тогда и теперь. Как звезды выглядели на своих самых первых «Оскарах» и как они выглядят сейчас
Вчера в Лос-Анджелесе
Леди Гага (2014 vs. 2019)
Бонус:
Джулия Робертс (1990 vs. 2019)
Бонус:
Дженнифер Лопес (1997 vs. 2019)
Бонус:
Шарлиз Терон (2000 vs. 2019)
Бонус:
Хелен Миррен (1995 vs. 2019)
Крис Эванс (2013 vs. 2019)
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Вчера в Лос-Анджелесе раздали «Оскары». Мы уже писали о самых ярких образах с красной дорожки этого года, а теперь вдохновились и решили сравнивать, как звезды...
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