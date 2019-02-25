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За 10 миллионов долларов. Аукцион по зданиям на Октябрьской улице не состоялся
Недавно Минский станкостроительный завод
Аукцион по продаже объектов на улице Октябрьской назначили на 26 февраля. Но, как нам пояснил организатор торгов, Центр промышленной оценки, аукцион не состоялся, потому что покупателей на нашлось.
Сейчас объекты находятся в разделе «изучение спроса».
На торги выставили два лота.
Напомним, три корпуса МЗОР в 2017 году
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А три года назад три корпуса МЗОР выкупил «Белгазпромбанк»
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