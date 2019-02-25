За 10 миллионов долларов. Аукцион по зданиям на Октябрьской улице не состоялся

Недавно Минский станкостроительный завод выставил на аукцион два лота с улицы Октябрьской, 16 почти за 10 миллионов долларов. Торги по этим зданиям не состоялись, рассказали TUT.BY в Центре промышленной оценки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Аукцион по продаже объектов на улице Октябрьской назначили на 26 февраля. Но, как нам пояснил организатор торгов, Центр промышленной оценки, аукцион не состоялся, потому что покупателей на нашлось.

Сейчас объекты находятся в разделе «изучение спроса».

На торги выставили два лота. Первый — это 19 складов и других спецпомещений. Общая площадь этого участка чуть больше пяти гектаров. Начальная цена — 18 миллионов рублей. Второй лот — производственный корпус № 2 с площадью участка почти два гектара. Стоит он 2,8 миллиона рублей. Общая сумма двух лотов эквивалентна почти 10 миллионам долларов.

Напомним, три корпуса МЗОР в 2017 году выкупил Белгазпромбанк. Общая площадь всех объектов составила почти семь тысяч квадратных метров, банку они обошлись в три миллиона долларов.