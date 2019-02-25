ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За 10 миллионов долларов. Аукцион по зданиям на Октябрьской улице не состоялся

26.02.2019 13:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно Минский станкостроительный завод выставил на аукцион два лота с улицы Октябрьской, 16 почти за 10 миллионов долларов. Торги по этим зданиям не состоялись, рассказали TUT.BY в Центре промышленной оценки.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Аукцион по продаже объектов на улице Октябрьской назначили на 26 февраля. Но, как нам пояснил организатор торгов, Центр промышленной оценки, аукцион не состоялся, потому что покупателей на нашлось.

Сейчас объекты находятся в разделе «изучение спроса».

На торги выставили два лота. Первый — это 19 складов и других спецпомещений. Общая площадь этого участка чуть больше пяти гектаров. Начальная цена — 18 миллионов рублей. Второй лот — производственный корпус № 2 с площадью участка почти два гектара. Стоит он 2,8 миллиона рублей. Общая сумма двух лотов эквивалентна почти 10 миллионам долларов.

Напомним, три корпуса МЗОР в 2017 году выкупил Белгазпромбанк. Общая площадь всех объектов составила почти семь тысяч квадратных метров, банку они обошлись в три миллиона долларов.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А три года назад три корпуса МЗОР выкупил «Белгазпромбанк»
 
Новости дня
Новости разные
 
«Открывал холодильник, смотрел на колбасу». Что помогло минчанину сбросить 22 кг за три месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика