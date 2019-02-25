«Открывал холодильник, смотрел на колбасу». Что помогло минчанину сбросить 22 кг за три месяца

«По роду своей деятельности мне приходится выезжать и констатировать смерть граждан. Как правило, это мужчины от 40 до 55 лет. Причины смерти: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия в совокупности с наличием избыточного веса. В какой-то момент я понял: хочу увидеть своих внуков!» — так 36-летний сотрудник милиции Роман Соколовский из Минска рассказывает о том, что мотивировало его взяться за ЗОЖ и похудеть на 34 кг за год.



Фото: из личного архива. Так Роман Соколовский (слева) выглядел до похудения.

— В январе 2014 года в моей семье родился второй ребенок. На то время мне было 32 года. За шесть лет счастливой размеренной жизни я при росте 178 см «нажрал» 110 кг. Меня в принципе вес устраивал: единственное, приходилось подбирать в магазине футболки с резинкой внизу, чтобы одежда прикрывала мой висячий живот. Даже не смущало то, что у меня была одышка и я каждый день принимал таблетки от повышенного давления. Как-то я отдыхал на море и поехал в аквапарк. Мне понравился один аттракцион, но перед тем как спустится с горки, нужно было взвеситься (ограничение — до 110 кг). Сколько у меня было радости, что весы показали 108 кг! Я не мог отказать своей теще в просьбе вскопать грядку на даче, но для меня это было целым испытанием: после подобной физической нагрузки у меня адски болела голова.

По роду своей деятельности мне приходится выезжать и констатировать смерть граждан. Как правило, это мужчины от 40 до 55 лет. Причины смерти: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия в совокупности с наличием избыточного веса. В какой-то момент я понял: хочу увидеть своих внуков!

На Пасху 2014 года за праздничным столом я впервые отказался от куличей и последующей «обжираловки». Для себя я решил, что нужно перестать злоупотреблять хлебобулочными изделиями, сахаром, жирной пищей. Вечером — только вода.

Это было очень тяжело! Я брал в руки любимую булочку и вдыхал ароматы, уговаривая себя ее не съесть. Подходил к холодильнику, открывал дверцу и смотрел на свои любимые продукты: колбасу, сало и другие копчености. Только писк долго открытой дверцы холодильника приводил меня в чувство: мол, нужно идти дальше, не возвращаться в прошлую жизнь.



Фото: из личного архива. Фото слева сделано в 2014 году, справа — в 2018 году.

Я понял, что не смогу похудеть достаточно быстро, если только откажусь от вредных продуктов. Я купил себе велосипед за тысячу евро и решил ездить на работу из Минска в Заславль (это 22 км в одну сторону). Очень переживал, что не смогу доехать, что вообще не буду ездить на велосипеде, что деньги на его покупку потрачены зря. Когда впервые проделал этот эксперимент, коллеги подшучивали надо мной. Но позже некоторые последовали моему примеру и стали пользоваться двухколесным транспортом. Помню, что в первый раз я на работу доехал за час и 10 минут, а сейчас мне нужно только 35 минут (или даже 32 минуты). За три месяца такого образа жизни я похудел на 22 кг.

Сейчас на велосипеде я езжу с апреля по октябрь, а потом до морозов бегаю по 12 км. Зимой — на городской лыжной трассе в Минске каждый день прохожу на лыжах по 20 км. За год такой работы над собой я похудел на 34 кг. И веду активный образ жизни пятый год. Вес мой стабильный (76 кг), в приемах таблеток я не нуждаюсь, так как давление нормализовалось.

Теперь я точно могу сказать: «Если хочешь долго жить, нужно правильно питаться и заниматься спортом!»

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