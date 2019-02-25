Отработать навыки

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26.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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В рамках «Единого дня безопасности» в Дзержинской туберкулезной больнице прошли занятия по противопожарной безопасности с персоналом больницы.

В рамках «Единого дня безопасности» в Дзержинской туберкулезной больнице прошли занятия по противопожарной безопасности с персоналом больницы.

Традиционно, встреча началась с ознакомления присутствующих с цифрами статистики. Также были рассмотрены основные причины возникновения пожаров.

Инспектор надзора и профилактики напомнила присутствующим о соблюдении всех необходимых правилах пожарной безопасности в быту, акцентировала внимание присутствующих на знании и соблюдении правил в случае возникновения пожара.

Продемонстрировал работник МЧС и правила пользования первичными средствами пожаротушения, все желающие смогли даже лично испробовать огнетушитель на практике и потушить условный пожар. Напомнила и о правилах эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов.

Также, должное внимание уделила проблеме детской шалости с огнём и оставлении малолетних детей без присмотра.

Порекомендовала установить автономный пожарный увещатель в своем домовладении и очень полезное, и нужное приложение «Помощь рядом» на свои смартфоны.

В завершении встречи работники предприятия смогли задать интересующие их вопросы. Со стороны работников было отмечено, что встреча и обучение прошли на высоком уровне, поэтому все выразили огромное желание проводить такого рода мероприятия почаще.





 
 
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В рамках «Единого дня безопасности» в Дзержинской туберкулезной больнице прошли занятия по противопожарной безопасности с персоналом больницы....
 
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