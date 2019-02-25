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Ване жизненно необходима ваша помощь

26.02.2019 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Ване жизненно необходима ваша помощь
АиФ

Врачам удалось совершить невозможное – приостановить болезнь. Опухоль размером 10 сантиметров, проникшую в позвоночник и частично поразившую костный мозг, удаляли белорусские хирурги. Операция длилась 12 часов. Затем неделя реанимации, курсы лучевой и химиотерапии. Такое лечение не все выдерживают, но ребёнок его перенес. В нашей стране, как и во многих других, лечение нейробластомы заканчивается после лучевой терапии.

Ване жизненно необходима ваша помощь
Ваня Борисюк Фото: АиФ

Но в некоторых странах мира практикуют иммунотерапию: благодаря вводимым антителам, вероятность рецидива сводится к минимуму (без подобного лечения вероятность возвращения болезни высока - 65%). Ваня прошел дорогостоящее лечение, ему поставили раздвижные пластины, без которых ребенок не смог бы передвигаться. После этого каждые полгода ребенок ездил в Испанию для раздвижения этих пластин. Лечение антителами, операция на позвоночнике и последующая регулировка пластин стали возможными благодаря поддержке отзывчивых людей, собравших необходимую сумму. Для семьи Борисюк, воспитывающих четверых детей, такая сумма неподъемная.

- Но рецидив и болезнь снова вернулась, - рассказывает папа мальчика. – В июне 2018 года в испанском госпитале удачно раздвинули пластины на спине, но при проверке по основному заболеванию - засветилась кость таза. Болезнь вернулась, но процесс вовремя заметили и время не упустили. Нам сразу предложили сделать два блока химиотерапии, и потом новое экспериментальное лечение антителами при рецидиве, которого нет в Беларуси. Подобное лечение Ваня уже проходили. И почти два года все было хорошо. Сейчас один блок химиотерапии сделали в Испании, приехав в Беларусь, были на восстановлении в Боровлянах. Сделали второй блок «химии» и после этого поехали в Испанию. Нужно пройти девять блоков антител, стоимость одного блока около 25 тысяч евро. Мы часто встречали в нашей жизни понимающих и отзывчивых людей. Вместе с ними боролись за Ванюшу, чтобы он просто жил, но сейчас мы в отчаянии. Надеемся, что и на этот раз найдутся люди, способные понять наши чувства и помочь в этой беде!

Благотворительный счет открыт в филиале ОАО «АСБ Беларусбанк»  № 511 - г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100349858; МФО AKBBBY21511:

- белорусские рубли - транзитный счёт №BY55AKBB38193821035615200000 на благотворительный счёт №BY08AKBB31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный. Код банка 815.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на лечение  сына Борисюка Ивана Александровича.

Также можно пополнить открытый на лечение Вани баланс телефона МТС +375 (29) 211- 81- 85.

 
Теги: Минск
 
 
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Родители мальчика Ивана Борисюка вновь обращаются за помощью к неравнодушным людям. Ванюша вместе со своей семьей борется с серьезной болезнью – нейробластома...
 
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