«Платим и налоги, и взносы в ФСЗН». Адвокаты жалуются, что их записали в тунеядцы

Адвокаты из Минска и Минской области жалуются, что их включили в списки не занятых в экономике. «Как такое могло случиться, если мы зарегистрированы и в ФСЗН, и в налоговой?», — задаются они вопросом. В одной из постоянных комиссий по содействию занятости Минска пояснили, что «ошибки иногда случаются и, когда это выясняется, человеку приносят извинения».





В редакцию обратилась адвокат из Московского района Минска.

— Мне пришла жировка, в которой написано, что меня предварительно отнесли к гражданам, не занятым в экономике, — рассказывает девушка. — Но я стою на учете в ФСЗН и плачу налоги. Откуда данные, что я тунеядка?

Еще одному адвокату из Минска пришло уведомление заказным письмом.

— Я на него даже внимания сперва не обратила, подумала, что общая рассылка, людей информируют, — рассказывает адвокат. — А когда оплачивала коммуналку, в ЕРИП у меня выбило, что я включена в список граждан не занятых в экономике. Я спросила у знакомых адвокатов, оказывается не одну меня причислили к тунеядцам.

Женщина позвонила в комиссию по содействию занятости своего района, поинтересовалась, кто предоставляет туда списки.

— Мне сказали, что сведения поступают из налоговой и ФСЗН, — говорит правозащитник. — Но ведь если адвокат состоит в адвокатском бюро, то он зарегистрирован в ФСЗН, у каждого есть свой учетный номер. Если адвокат индивидуал, то он зарегистрирован и в МНС, у него есть учетный номер налогоплательщика. Мы платим взносы, мы платим налоги, подаем декларации и всю остальную отчетность. Как из этих источников могла поступить такая информация? Кстати, рассылка уведомлений заказным письмом стоит денег. И это не три копейки. А сколько таких ошибочных отправлено?

Жировки с информацией о причислении к тунеядцам получили несколько адвокатов, работающих в Минской области.

В комиссиях подтверждают — ошибок много, в том числе и с адвокатами. В списки попали даже представители посольств и консульств.

— Единичные случаи, к сожалению, есть, — говорит секретарь комиссии по координации работы по содействию занятости населения администрации Московского района Минска Наталья Жарикова. — Базу в первую очередь формирует Министерство труда и социальной защиты, а также другие ведомства. Если выясняется, что человек попал в нее случайно, мы приносим извинения, говорим, что ситуацию исправим. Но так как на местах в районных комиссиях не могут исключить человека из базы, мы пишем письмо в Минтруда, направляем подтверждающие документы и просим устранить данную ошибку.

Но даже если кто-то попал в базу ошибочно, ему желательно предоставить подтверждение своей занятости.

— Но это не обязанность, а право, — подчеркивает Наталья Жарикова. — Мы можем узнать, возможно ли уточнить информацию про человека в ведомстве, которому он подчиняется. Если гражданин дает согласие, то мы сами все подтверждаем и исключаем его из базы.