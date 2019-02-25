Мясо, молоко и спортивные напитки на II Европейских играх будут под особым контролем антидопинговой лаборатории

Особые меры допинг-контроля продуктов питания будут применяться в ходе II Европейских игр, сообщил директор Национальной антидопинговой лаборатории Сергей Беляев.

"Мы все читаем новости, мы все видим, что творится в мире спорта, особенно в области допинг-контроля. И эти меры (дополнительные меры по антидопинговому контролю продуктов – ИФ) направлены в первую очередь на обеспечение предотвращения непреднамеренного нарушения антидопинговых правил, а именно попадания с продуктами питания в организм спортсмена запрещенных веществ", - заявил С.Беляев на пресс-конференции в Минске во вторник.

Он пояснил, что дополнительному допинг-контролю будет подвергаться мясомолочная продукция, изотонические растворы, которые употребляются для питья спортсменов, а также уже готовая продукция - например, майонезы.

По словам С.Беляева, на особом контроле будут продукты, в производстве которых используется привозное сырье, особенно из стран, где возможно применение в животноводстве каких-то запрещенных веществ. Например, это касается производителей из Бразилии, Южной Америки и Китая, сказал он.

"В нашей лаборатории уже разработаны методы контроля качества. Активно работа начнется тогда, когда будут формироваться запасы продуктов, которые будут использоваться для питания спортсменов. Также контроль будет осуществляться и непосредственно в ходе проведения игр", - отметил С.Беляев.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в 9 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).