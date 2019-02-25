МВД Беларуси в 2018 году выявило около 5 тысяч наркопреступлений

В течение 2018 года в Беларуси выявлено более 4,9 тыс. наркопреступлений, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич.

"Всего за год органами внутренних дел было выявлено более 4,9 тыс. наркопреступлений, из которых почти 2,5 тыс. связаны со сбытом психоактивных веществ", - сказал Г.Казакевич на пресс-конференции во вторник в Минске.

При этом он заявил о положительной динамике в стабилизации наркоситуации в стране и об увеличении количества раскрываемых преступлений.

Так, на 36,5% увеличилось количество оконченных расследованием преступлений, совершенных группой лиц, в 1,7 раза - совершенных в составе организованной группы. На 15,7% уменьшилось число зарегистрированных преступлений по линии наркоконтроля, совершенных ранее судимыми лицами, сообщил Г.Казакевич.

Он также констатировал, что "количество рецедивных преступлений, связанных с оборотом наркотиков, ежегодно падает".

Как подчеркнул Г.Казакевич, основные усилия МВД были направлены на уничтожение организованной структуры наркосбыта и пресечение каналов поставки наркотиков в Беларусь.

Согласно статистике МВД, в 2018 году в рамках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота было изъято более 997,6 кг наркотических средств и 36,4 кг психотропных веществ. Кроме того, пресечена деятельность 7 подпольных нарколабораторий, выявлено 42 помещения, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений. В течение 2018 года возбуждено 70 уголовных дел за содержание наркопритонов.

Г.Казакевича обратил внимание, что "более 90% сбыта наркотиков происходит посредством сети Интернет". В данной связи МВД инициирует блокирование интернет-контента, способствующего распространению наркотиков, отметил он. Так, по словам представителя ведомства, "за минувший год было заблокировано более 152 ресурсов". Кроме того, были заблокированы транзакции по 191 кошельку электронных денег, через которые проводилась покупка-продажа наркотических веществ.

Как заявил Г.Казакевич, "несмотря на предпринимаемые усилия, не стоит думать, что мы победили наркоторговлю"." Наркоугроза остается серьезной", - констатировал он.