ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси потребляют наркотики почти 90 тыс. человек – МВД

26.02.2019 13:27 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Реальное число потребителей наркотиков в Беларуси превышает 88,5 тыс. человек, считают в министерстве внутренних дел страны.

"Уровень латентности (наркопотребления – ИФ) достаточно высок. И реальное количество наркопотребителей составляет не менее 88,5 тыс.", - сказал начальник главного управления по наркоторговле и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич на пресс-конференции во вторник в Минске.

По его мнению, ключевым вопросом борьбы с наркотиками является социальная реабилитация наркопотребителей.

В данной связи Г.Казакевич сообщил, что МВД совместно с Минздравом и Минтруда разрабатывает проект по длительной реабилитации наркозависимых и наркопотребителей, который будет иметь значимую социальную составляющую.

"Недостаточно оказать медицинскую помощь. Необходимо оказывать еще и социальную помощь – это и трудоустройство, и восстановление социальных связей, вопросы проживания и т.д.", - подчеркнул представитель МВД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальное число потребителей наркотиков в Беларуси превышает 88,5 тыс. человек, считают в министерстве внутренних дел страны. "Уровень латентности (наркопотребления...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Беларуси в 2018 году выявило около 5 тысяч наркопреступлений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика