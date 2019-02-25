В Беларуси потребляют наркотики почти 90 тыс. человек – МВД

Реальное число потребителей наркотиков в Беларуси превышает 88,5 тыс. человек, считают в министерстве внутренних дел страны.

"Уровень латентности (наркопотребления – ИФ) достаточно высок. И реальное количество наркопотребителей составляет не менее 88,5 тыс.", - сказал начальник главного управления по наркоторговле и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич на пресс-конференции во вторник в Минске.

По его мнению, ключевым вопросом борьбы с наркотиками является социальная реабилитация наркопотребителей.

В данной связи Г.Казакевич сообщил, что МВД совместно с Минздравом и Минтруда разрабатывает проект по длительной реабилитации наркозависимых и наркопотребителей, который будет иметь значимую социальную составляющую.

"Недостаточно оказать медицинскую помощь. Необходимо оказывать еще и социальную помощь – это и трудоустройство, и восстановление социальных связей, вопросы проживания и т.д.", - подчеркнул представитель МВД.