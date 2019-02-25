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МВД заявило, что санкции по "наркотической" статье планируется снизить на 2 года

26.02.2019 12:57 — Разное | Интерфакс  
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Парламент Беларуси в ближайшее время рассмотрит изменения в ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), предусматривающие снижение на 2 года нижних пределов санкций по частям 2 и 3 статьи, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич на брифинге во вторник в Минске

"Такой законопроект есть, и в ближайшее время его будут рассматривать в парламенте. По 2 и 3 частям (ст.328 УК – ИФ) предлагается нижние пределы санкций снизить на 2 года", - сказал Г.Казакевич.

При этом он констатировал, что "мы, МВД, последовательно возражаем против смягчения наказания, смягчение ни к чему не приведет". Между тем, "и наша позиция, и позиция Верховного суда не являются превалирующими, законодатель не связан с МВД и вправе принять то, что считает нужным", - отметил представитель ведомства.

Как сообщалось, в декабре 2018 года в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты решили изъять из него запланированное смягчение санкций по частям 2 и 3 статьи 328 УК. Смягчение ответственности по некоторым наркотическим преступлениям было исключено из законопроекта из-за неснятых возражений принципиального характера некоторых госорганов, в том числе МВД.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко тогда отметил, что поправки прошли широкое общественное обсуждение. "Но однозначного мнения сегодня нет ни в обществе, ни и у депутатов. Поэтому надо еще поработать", - заметил спикер.

Принятые в первом чтении нижней палатой парламента поправки в ст.328 УК предусматривали снижение нижнего предела наказания по ч.2 (оборот с целью сбыта) с пяти до трех лет лишения свободы и по ч.3 (то же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики) с восьми до шести лет лишения свободы.

Снижение санкций по обороту наркотиков без цели сбыта (в основном, потребителям) не планировалось. По этой части статьи предусматривается ограничение свободы на срок до 5 лет, вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. При этом верхний предел наказания на преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков может грозить наказанием вплоть до 25 лет лишения свободы.

Родственники осужденных и ряд правозащитников неоднократно критиковали назначение судами больших сроков наказания некоторым осужденным, у которых были обнаружены, по их словам, небольшие дозы для личного потребления.

 
Теги: Минск
 
 
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