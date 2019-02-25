В меню участников II Европейских игр ежедневно будет представлено около 250 блюд различных кухонь

Около 6 тысяч человек предстоит обеспечить питанием в Деревне атлетов в ходе II Европейских игр, сообщила начальник управления по организации питания фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Юлия Кравченко.

"Основной клиентской группой у нас, конечно же, являются спортсмены, которых у нас будет порядка 4 тыс. человек. 2 тыс. человек у нас предусматривается представителей участвующих НОК. То есть, в общем числе у нас будет порядка 6 тыс. человек, которые мы должны будем накормить непосредственно в Деревне спортсменов", - рассказала Ю.Кравченко на пресс-конференции в Минске во вторник.

Она добавила, что основная столовая будет рассчитана на 2 тыс. посадочных мест.

По словам Ю.Кравченко, что спортсменам будет предложено меню из блюд белорусской, европейской, азиатской кухонь. "В том числе мы открываем линию гриль-меню, также пасты-пицца. У нас будет представлено и конфессиональное питание - это халяль, кашер", - рассказала начальник управления. Она добавила, что будут присутствовать вегетарианские, а также диетические блюда.

"Каждый день у нас будет порядка 250-270 блюд представлено. Столовая работает 24 часа в сутки. Ротация блюд семидневная. Каждый день в течение недели у нас происходит смена блюд", - отметила Ю.Кравченко.

Она обратила внимание, что стояла задача, чтобы на II Европейских играх в большей степени были представлены белорусские поставщики. При этом Ю.Кравченко подчеркнула, что все отечественные поставщики имеют соответствующие сертификаты. В данной связи она отметила, что на Евроиграх в Баку в структуре поставщиков было 30% местных и 70% экспортных.

"Мы импортируем буквально незначительный процент той продукции, которая у нас вообще не производится. Это специфические наименования, типа соевого молока или безглютеновой продукции, которая требуется для диетического питания спортсменов", - рассказала Ю.Кравченко.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в 9 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).