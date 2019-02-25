Предвыборный скандал в Украине – Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко

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Поводом стали журналистские расследования о коррупционных схемах, благодаря которым приближенные к власти бизнесмены продавали украинской армии контрабандные запчасти для военной техники с огромной наценкой.

Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Петру Порошенко, сообщает УНИАН .

Это произошло после публикации журналистского расследования о масштабных хищениях в армии. Проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" опубликовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

В своем выступлении в Верховной Раде, Юлия Тимошенко подчеркнула, что «во главе этой пирамиды стоял президент Украины».

Видеокомментарий по поводу скандала опубликовал и другой кандидат в президенты - Владимир Зеленский. «Утро было хорошим, пока я не посмотрел расследования о хищении средств «Укроборонпрома». И у меня нет слов. Люди, которые пришли к власти «на крови» - зарабатывают «на крови», - цитирует Зеленского УНИАН.

Конституция позволяет запустить процедуру импичмента, если президента уличили в госизмене или другом преступлении, уточняет РИА Новости . Для этого в парламенте должны создать временную следственную комиссию, которая соберет все факты. После этого Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами — непосредственно об импичменте. Перед этим Конституционный суд должен выдать заключение о законности проведенной процедуры, а Верховный суд — о том, что глава государства действительно совершил преступление.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.