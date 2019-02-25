Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности по объекту: «Мост через р. Пина на км 95,196 автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин»

Заказчик планируемой деятельности:

Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор», (224030 г. Брест, ул. Воровского, 19, e-mail: mail@brestavtodor.by , тел. 8 (0162) 20 01 71, тел./факс 8 (0162) 20 30 06).

Описание и обоснование деятельности:

Реконструкция моста через р. Пина окажет положительное влияние на социальную среду и повысит безопасность дорожного движения. Проект реконструкции объекта позволит обеспечить достижение следующих основных целей:

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик мостового сооружения;

- улучшение пропускной способности;

- сокращение времени пребывания пассажиров и грузов в пути.

Место размещения:

Республика Беларусь, Брестская область, Пинский район, г.Пинск. Объект расположен на км 95,196 республиканской автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин.

Сроки реализации планируемой деятельности:

Продолжительность строительства 2019 – 2020 гг.

Орган, принимающий решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта:

Пинский городской исполнительный комитет (225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21, www.pinsk.gov.by , тел./факс 8 (0165) 31 72 27, e-mail: kontrol@pinsk.gov.by ).

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений:

с 27 февраля по 29 марта 2019 года.

С отчетом об ОВОС можно ознакомиться:

Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор», (224030 г. Брест, ул. Воровского, 19, www.brestavtodor.by , тел. 8 (0162) 20 01 71, тел./факс 8 (0162) 20 30 06), e-mail: mail@brestavtodor.by ), контактное лицо – Филюк Екатерина Михайловна (инженер по охране окружающей среды), тел. 8 (0162) 21 81 44.

Пинский городской исполнительный комитет (225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21, www.pinsk.gov.by , тел./факс 8 (0165) 31 72 27, e-mail: kontrol@pinsk.gov.by ), каб. 48, контактное лицо – Свиржевская Юлия Григорьевна (заведующий сектором архитектуры управления архитектуры и градостроительства), тел. 8 (0165) 32 36 60.

Отчет об ОВОС размещается на интернет-сайте Пинского городского исполнительного комитета – www.pinsk.gov.by – в разделе «Общественные обсуждения», на интернет-сайте Пинского районного исполнительного комитета – www.pinsk.brest-region.gov.by – в разделе «Общественные обсуждения», на интернет-сайте республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Бреставтодор» – www.brestavtodor.by – в разделе «Общественные обсуждения».

Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить в республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор», (224030 г. Брест, ул. Воровского, 19, www.brestavtodor.by , тел. 8 (0162) 20 01 71, тел./факс 8 (0162) 20 30 06), e-mail: mail@brestavtodor.by ), контактное лицо – Филюк Екатерина Михайловна (инженер по охране окружающей среды), тел. 8 (0162) 21 81 44.

Заявления о необходимости проведения собрания и намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в Пинский городской исполнительный комитет (225710 г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21, e-mail: kontrol@pinsk.gov.by , тел./факс 8 (0165) 31 72 27 в срок до 14 марта 2019 года.

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены в течение 3-х рабочих дней с момента его поступления.

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Место и дата опубликования уведомления:

Газета «Пінскі веснік» № 17 от 26 февраля 2019 года.

Газета «Полесская правда» № 17 от 27 февраля 2019 года.

Сайт Пинского городского исполнительного комитета – www.pinsk.gov.by в разделе «Общественные обсуждения».

Сайт Пинского районного исполнительного комитета – www.pinsk.brest-region.gov.by в разделе «Общественные обсуждения».

Сайт республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Бреставтодор» – www.brestavtodor.by в разделе «Общественные обсуждения».