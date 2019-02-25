|
Уведомление об общественных обсуждениях
26.02.2019 — Разное | Пинский Вестник
>
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности по объекту: «Мост через р. Пина на км 95,196 автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин»
Заказчик планируемой деятельности:
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор», (224030 г. Брест, ул. Воровского, 19, e-mail:
Описание и обоснование деятельности:
Реконструкция моста через р. Пина окажет положительное влияние на социальную среду и повысит безопасность дорожного движения. Проект реконструкции объекта позволит обеспечить достижение следующих основных целей:
- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик мостового сооружения;
- улучшение пропускной способности;
- сокращение времени пребывания пассажиров и грузов в пути.
Место размещения:
Республика Беларусь, Брестская область, Пинский район, г.Пинск. Объект расположен на км 95,196 республиканской автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин.
Сроки реализации планируемой деятельности:
Продолжительность строительства 2019 – 2020 гг.
Орган, принимающий решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта:
Пинский городской исполнительный комитет (225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21,
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений:
с 27 февраля по 29 марта 2019 года.
С
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор», (224030 г. Брест, ул. Воровского, 19,
Пинский городской исполнительный комитет (225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21,
Отчет об ОВОС размещается на интернет-сайте Пинского городского исполнительного комитета –
Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить в республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор», (224030 г. Брест, ул. Воровского, 19,
Заявления о необходимости проведения собрания и намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в Пинский городской исполнительный комитет (225710 г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21, e-mail:
В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены в течение 3-х рабочих дней с момента его поступления.
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.
Место и дата опубликования уведомления:
Газета «Пінскі веснік» № 17 от 26 февраля 2019 года.
Газета «Полесская правда» № 17 от 27 февраля 2019 года.
Сайт Пинского городского исполнительного комитета –
Сайт Пинского районного исполнительного комитета –
Сайт республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Бреставтодор» –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности по объекту: «Мост через р. Пина на км...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)