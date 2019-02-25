|
Skoda показала новый компактный кроссовер для Европы - Kamiq
Сегодня чешская компания обнародовала информацию о своем третьем по счету SUV для европейского рынка — это компактный Kamiq, который, впрочем, особым сюрпризом не стал, ведь до этого Skoda периодически дразнила
«Паркетник», стоящий на ступеньку ниже Karoq, создан на модульной платформе MQB-A0 с полузависимой задней подвеской — в длину автомобиль насчитывает 4,24 м, ширина составляет 1,79 м, колесная база растянулась на 2,65 м. Объем багажника варьируется от 400 л до 1395 л со сложенными задними сиденьями. Кроме того, можно сложить и спинку сиденья переднего пассажира (это платная опция) — для перевозки длинномерных предметов (до 2,44 м).
Салон Kamiq, как уже отмечалось
Моторная гамма европейского Kamiq будет включать исключительно турбодвигатели. Базовым является бензиновый трехцилиндровый агрегат TSI объемом 1 л и мощностью 95 лошадиных сил, в пару которому полагается 5-ступенчатая «механика». Далее по ранжиру следует 115-сильная версия этого моторчика, которая агрегатируется с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Такой же набор коробок доступен и для четырехцилиндровых версий Kamiq — с 1,5-литровым бензиновым мотором (150 сил) и 115-сильным дизелем 1.6 TDI. Привод во всех случаях только передний.
Премьера Kamiq состоится ровно через неделю на Женевском автосалоне. У европейских дилеров кроссовер появится летом, стоимость пока не озвучена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня чешская компания обнародовала информацию о своем третьем по счету SUV для европейского рынка - это компактный Kamiq, который, впрочем, особым сюрпризом не стал,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)