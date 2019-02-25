Skoda показала новый компактный кроссовер для Европы - Kamiq

Сегодня чешская компания обнародовала информацию о своем третьем по счету SUV для европейского рынка — это компактный Kamiq, который, впрочем, особым сюрпризом не стал, ведь до этого Skoda периодически дразнила тизерами модели, а также опубликовала снимок интерьера.





«Паркетник», стоящий на ступеньку ниже Karoq, создан на модульной платформе MQB-A0 с полузависимой задней подвеской — в длину автомобиль насчитывает 4,24 м, ширина составляет 1,79 м, колесная база растянулась на 2,65 м. Объем багажника варьируется от 400 л до 1395 л со сложенными задними сиденьями. Кроме того, можно сложить и спинку сиденья переднего пассажира (это платная опция) — для перевозки длинномерных предметов (до 2,44 м).





Салон Kamiq, как уже отмечалось ранее , по сути полностью повторяет внутреннее убранство соплатформенного хэтчбека Scala. Дисплей медиа-системы в зависимости от комплектации может быть 6,5-, 8- или 9,2-дюймовым, оснащение топовых версий будет включать виртуальную приборку с экраном диагональю 10,25 дюймов. Среди заявленных опций — фоновая подсветка интерьера, подогрев руля, лобового стекла, передних и задних сидений.





Моторная гамма европейского Kamiq будет включать исключительно турбодвигатели. Базовым является бензиновый трехцилиндровый агрегат TSI объемом 1 л и мощностью 95 лошадиных сил, в пару которому полагается 5-ступенчатая «механика». Далее по ранжиру следует 115-сильная версия этого моторчика, которая агрегатируется с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Такой же набор коробок доступен и для четырехцилиндровых версий Kamiq — с 1,5-литровым бензиновым мотором (150 сил) и 115-сильным дизелем 1.6 TDI. Привод во всех случаях только передний.





Премьера Kamiq состоится ровно через неделю на Женевском автосалоне. У европейских дилеров кроссовер появится летом, стоимость пока не озвучена.