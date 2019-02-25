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До моря - 50 метров. Как выглядит особняк, который белоруска купила в Юрмале за 6,35 млн евро

26.02.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Delfi сообщило, что белорусская бизнес-леди Мария Гвардейцева совершила рекордную сделку с недвижимостью в Юрмале в 2018 году. Она купила земельный участок с домом за 6,35 миллиона евро. REALTY.TUT.BY посмотрел, где находится этот особняк, как он выглядит и на каком расстоянии от моря расположен.


Мария Гвардейцева (1982 года рождения) — известная в Беларуси бизнес-леди, директор коммуникационного агентства PRCI. Storytellers, соучредитель Ассоциации компаний коммуникационных консультантов (АККК). Как сообщает латвийская газета Dienas Bizness, в 2018 году Гвардейцева купила участок площадью 7075 квадратных метров вот с таким особняком в Юрмале за 6,35 миллионов евро.


Фото: Edijs Pālens/LETA

Фото: Edijs Pālens/LETA

Особняк находится на улице 19 линия, на первой береговой линии, в 40−50 метрах от моря.


Квадрат, в котором находится дом. Изображение: «Яндекс. Карты»

Изображение: «Яндекс. Карты»

Напротив дома Гвардейцевой находится еще один шикарный особняк, который продавали почти за 5 миллионов евро.

Отметим, что муж Марии, Сергей Гвардейцев, занимает 29-е место в топ-200 самых богатых и влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника». Супруги воспитывают четверых детей.

 
 
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REALTY.TUT.BY посмотрел, где находится этот особняк, как он выглядит и на каком расстоянии от моря расположен.
 
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