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До моря - 50 метров. Как выглядит особняк, который белоруска купила в Юрмале за 6,35 млн евро
Сегодня Delfi
Мария Гвардейцева (1982 года рождения) — известная в Беларуси бизнес-леди, директор коммуникационного агентства PRCI. Storytellers, соучредитель Ассоциации компаний коммуникационных консультантов (АККК). Как сообщает латвийская газета
Особняк находится на улице 19 линия, на первой береговой линии, в 40−50 метрах от моря.
Напротив дома Гвардейцевой находится еще один шикарный особняк, который
Отметим, что муж Марии, Сергей Гвардейцев, занимает 29-е место в топ-200 самых богатых и влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника». Супруги воспитывают четверых детей.
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