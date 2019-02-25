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ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.

26.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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15 февраля 2019 17:09 1641

ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: kurjer.info

ЧП произошло около одного из домов на улице Солигорской в Слуцке. Информации о пострадавших на данный момент нет. Взрыв газа произошел около жилого дома в Слуцке (Минская область), сообщили утром в пятницу очевидцы ЧП.

ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.

Инцидент произошел утром в пятницу у одного из домов на улице Солигорской в Слуцке. Сообщение поступило спасателям в 09:37: по данным МЧС, произошел разрыв баллона с газом во дворе дома по улице Солигорская, 8.

ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.
ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.

«Пострадавших нет, повреждено остекление в нескольких квартирах на 1-4 этажах девятиэтажного жилого дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.
ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.
ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.

Согласно информации на данный момент, в подвале здания проводились работы по обслуживанию систем отопления.

По материалам сайта sputnik.by. Фото и видео — kurjer.info.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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15 февраля 2019 17:09 1641 ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался...
 
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