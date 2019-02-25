

ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: kurjer.info

ЧП произошло около одного из домов на улице Солигорской в Слуцке. Информации о пострадавших на данный момент нет. Взрыв газа произошел около жилого дома в Слуцке (Минская область), сообщили утром в пятницу очевидцы ЧП.

Инцидент произошел утром в пятницу у одного из домов на улице Солигорской в Слуцке. Сообщение поступило спасателям в 09:37: по данным МЧС, произошел разрыв баллона с газом во дворе дома по улице Солигорская, 8.









«Пострадавших нет, повреждено остекление в нескольких квартирах на 1-4 этажах девятиэтажного жилого дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.













Согласно информации на данный момент, в подвале здания проводились работы по обслуживанию систем отопления.

По материалам сайта sputnik.by . Фото и видео — kurjer.info .