|
ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.
26.02.2019 — Разное | Soligorsk News
15 февраля 2019 17:09 1641
ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался газовый баллон. ВИДЕО и ФОТО.
ЧП произошло около одного из домов на улице Солигорской в Слуцке. Информации о пострадавших на данный момент нет. Взрыв газа произошел около жилого дома в Слуцке (Минская область), сообщили утром в пятницу очевидцы ЧП.
Инцидент произошел утром в пятницу у одного из домов на улице Солигорской в Слуцке. Сообщение поступило спасателям в 09:37: по данным МЧС, произошел разрыв баллона с газом во дворе дома по улице Солигорская, 8.
«Пострадавших нет, повреждено остекление в нескольких квартирах на 1-4 этажах девятиэтажного жилого дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации на данный момент, в подвале здания проводились работы по обслуживанию систем отопления.
По материалам сайта
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 февраля 2019 17:09 1641 ЧП в Слуцке: во дворе многоэтажного дома взорвался...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)