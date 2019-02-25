

В Солигорске с концертом выступит популярный певец Стас ПЬЕХА. Анонс. Автор: Эдуард Кидяев.

30 марта в 17.00 на сцене Дворца культуры г. Солигорска выступит известный российский певец Стас Пьеха с юбилейным концертом «15 лет на сцене».



В концертную программу «15 лет на сцене» войдут такие хиты, как: «Одна звезда», «О тебе», «Она не твоя», «Ты грустишь», «Старая история», «На ладони линия», «Я с тобой», «Счастье», а также новые творческие эксперименты артиста. Зрителей ждет необычное сценическое решение, световое и визуальное шоу, яркие номера и музыкальные экспромты в исполнении живого бэнда Стаса Пьехи.



За годы творческой карьеры в копилке Стаса Пьехи три сольных альбома, 12 видеоклипов, дуэтные композиции с Валерией, Григорием Лепсом и Ириной Дубцовой, 10 премий «Золотой граммофон», награды «Песня года» и «MTV Music Awards», а также миллионы поклонников по всему миру. Сегодня Стас Пьеха входит в топ самых гастролирующих артистов во всем СНГ, а также успевает выпускать акустические LIVE-версии песен и готовит к переизданию сборник стихов, который представит и в Беларуси.





30 марта 2019 года, г. Солигорск, ГУ «Дворец культуры г. Солигорска.



НАЧАЛО: 17.00.



Подробная информация по телефонам: +375 29 391-27-84; 8 0174 22-88-15.



Билеты можно приобрести на KVITKI.BY и в кассах Двора культуры г. Солигорска.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

