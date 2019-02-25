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В Солигорске с концертом выступит популярный певец Стас ПЬЕХА. Анонс.
26.02.2019 — Разное | Soligorsk News
15 февраля 2019 15:42 2703
В Солигорске с концертом выступит популярный певец Стас ПЬЕХА. Анонс.
30 марта в 17.00 на сцене Дворца культуры г. Солигорска выступит известный российский певец Стас Пьеха с юбилейным концертом «15 лет на сцене».
За годы творческой карьеры в копилке Стаса Пьехи три сольных альбома, 12 видеоклипов, дуэтные композиции с Валерией, Григорием Лепсом и Ириной Дубцовой, 10 премий «Золотой граммофон», награды «Песня года» и «MTV Music Awards», а также миллионы поклонников по всему миру. Сегодня Стас Пьеха входит в топ самых гастролирующих артистов во всем СНГ, а также успевает выпускать акустические LIVE-версии песен и готовит к переизданию сборник стихов, который представит и в Беларуси.
30 марта 2019 года, г. Солигорск, ГУ «Дворец культуры г. Солигорска.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 февраля 2019 15:42 2703 В Солигорске с концертом выступит популярный певец...
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