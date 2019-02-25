Как себя вести в случае ЧС?

В рамках «Плана проведения Единого дня безопасности в Горецком районе» особое значение придается мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и правонарушений, обучению поведения в условиях пожаров, аварий и оказанию первой помощи человеку, оказавшемуся в беде.

Сотрудники РОЧС заостряют внимание населения на том, как не растеряться в чрезвычайной ситуации и действовать правильно. Это умение не складывается стихийно, а требует масштабной и систематической работы.

В Горках за 2018 год произошло 36 пожаров, один человек погиб. Анализ огненных ЧП показывает, что большинство из них происходит от неосторожного обращения с огнем, несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Немаловажную роль играют и такие асоциальные явления как алкоголизм и курение. Горький смысл трагедий воспринимается нашим сознанием порой слишком поздно, и лишь тогда, когда несчастье уже случилось.

Как правильно вести себя в случае возникновения пожара? Главное: не растеряться, здраво оценить обстановку и принять верное решение. Незамедлительно следует сообщить о ЧП по телефонам «101» или «112».

Если почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где находится очаг горения или тления: в вашей квартире (в комнате, на кухне или балконе); на лестничной клетке (в почтовом ящике); в соседней квартире (дым в этом случае просачивается из щелей двери); в соседнем доме (видно из вашего окна).

Позвонив по телефону «101», сообщите следующие сведения: адрес, по которому обнаружено загорание; объект, где происходит пожар (во дворе, в квартире, в школе или на складе); что конкретно горит (телевизор, мебель или автомобиль); если диспетчер попросит, то стоит уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код домофона. Также необходимо назвать свою фамилию и номер телефона.

При возникновении пожара необходимо здраво оценить свои силы и возможности. Не следует рисковать жизнью, спасая имущество. Не стоит заниматься тушением огня, не вызвав предварительно спасателей. Нельзя заливать водой электроприборы, находящиеся под напряжением. Не нужно пытаться выйти через задымленную лестничную клетку. Нельзя пользоваться лифтом.

Ни в коем случае не открывайте окна и двери, так вы увеличите приток кислорода, следовательно, усилите горение. Не поддавайтесь панике. Необходимо трезво оценить ситуацию и сделать все возможное для спасения своей жизни и жизни окружающих.

Зная и применяя на практике изложенные выше указания, вы, попав в чрезвычайную ситуацию, сможете правильно и без особых трудностей принять верное решение.

Марина Агеева, старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС