Оттепель – не время для выхода на лед

Лед на озерах и реках представляет собой реальную угрозу для жизни человека, в любое время, как в морозы, так и в оттепель. В связи с наступившими положительными температурами лед начинает стремительно разрушаться.

Поэтому необходимо воздержаться от игр на льду, ходить по льду в местах промоин и местах большого скопления снега. Рыбакам – экстремалам, помимо удочек и наживки, рекомендуется захватить с собой средства спасения на воде (веревку, пики и другое) для спасения себя и товарища.

Родителям необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, контролировать их местонахождение, запрещать им выходить на лед естественных и искусственных водоемов. Если же лед под ногами проломился, помните следующее: необходимо широко раскинуть руки и удерживаться на поверхности воды, попытаться лечь грудью на кромку льда и продвигаться вперед. Не забывайте звать на помощь!

Оказание помощи провалившемуся под лед человеку – чрезвычайно опасное занятие. В первую очередь необходимо вызвать спасателей и скорую помощь, позвать на помощь прохожих. Если это в Ваших силах, пытайтесь спасти человека, используя подручные средства (палка, шарфик, плывучие материалы), которые позволят дольше удерживать утопающего человека на поверхности воды, до прибытия спасателей.

Очень часто ледяная бездна мгновенно смыкает свои объятия, не оставляя ни малейшего шанса на спасение.

Если вы заметили провалившегося под лед человека, немедленно звоните в районный отдел по чрезвычайным ситуациям по телефонам 101 или 112.

Костюковичский РОЧС.