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Как в Цюрихе. Систему «Умный устойчивый город» планируют внедрить в Минске

26.02.2019 14:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Проект «Умный устойчивый город» объединит разные электронные сервисы: от экологии до безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Цюрихе. Систему «Умный устойчивый город» планируют внедрить в Минске

Примеры уже есть. На остановках установлены электронные табло, трафик оптимизируют видеокамеры и умные светофоры, разработаны электронные сервисы в сфере ЖКХ и общественной безопасности. Дальнейшие шаги по внедрению современных технологий и смарт-разработок в Минске 26 февраля обсуждают на международной конференции.

Как в Цюрихе. Систему «Умный устойчивый город» планируют внедрить в Минске

Фарид Нахли, представитель регионального отделения международного союза электросвязи:
Касательно белорусских городов, здесь очень хорошо развита инфраструктура и большой задел для этого есть. Сейчас это все на уровне информационных систем, на уровне обучения населения использованию технологий. Я думаю, очень хорошие перспективы и у Минска, и у других городов.

Как в Цюрихе. Систему «Умный устойчивый город» планируют внедрить в Минске

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Это те технологии, которые позволяют нам более качественно жить, изучая международный опыт. Хоть, безусловно, у нас уже достаточно опыта для того, чтобы это применять. Но хотелось бы для большей эффективности понять ту модель, которая приемлема в наших условиях, и дальше пытаться масштабировать на другие города.

Как в Цюрихе. Систему «Умный устойчивый город» планируют внедрить в Минске

Планируется, что система «Умный устойчивый город» позволит повысить эффективность управления столицей и качество жизни. Подобные проекты уже внедрили в Копенгагене, Стокгольме, Цюрихе и Москве.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проект «Умный устойчивый город» объединит разные электронные сервисы: от экологии до безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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