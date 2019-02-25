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Как в Цюрихе. Систему «Умный устойчивый город» планируют внедрить в Минске
Новости Беларуси. Проект «Умный устойчивый город» объединит разные электронные сервисы: от экологии до безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примеры уже есть. На остановках установлены электронные табло, трафик оптимизируют видеокамеры и умные светофоры, разработаны электронные сервисы в сфере ЖКХ и общественной безопасности. Дальнейшие шаги по внедрению современных технологий и смарт-разработок в Минске 26 февраля обсуждают на международной конференции.
Фарид Нахли, представитель регионального отделения международного союза электросвязи:
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Планируется, что система «Умный устойчивый город» позволит повысить эффективность управления столицей и качество жизни. Подобные проекты уже внедрили в Копенгагене, Стокгольме, Цюрихе и Москве.
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Новости Беларуси. Проект «Умный устойчивый город» объединит разные электронные сервисы: от экологии до безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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