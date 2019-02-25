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Сильнейшая вспышка кори зафиксирована в Японии: заболели 170 человек

26.02.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. Сильнейшая за последнее десятилетие вспышка кори зафиксирована в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года заболели уже 170 человек, причём в 20 из 47 префектур страны.

Сильнейшая вспышка кори зафиксирована в Японии: заболели 170 человек

Чтобы сдержать распространение инфекции, Министерство здравоохранения призывает население в экстренном порядке делать прививки, а больницы и другие медицинские учреждения принимать профилактические меры.

Сильнейшая вспышка кори зафиксирована в Японии: заболели 170 человек
 
 
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Новости Японии. Сильнейшая за последнее десятилетие вспышка кори зафиксирована в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года заболели...
 
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