Сегодня в Минске расскажут, кто кого программирует: искусство реальность или наоборот

Сегодня, 26 февраля, в Минске прочитают лекцию о возможностях дополненной реальности в искусстве под названием «Искусство, технология, реальность. Кто кого программирует?». Лекторы, как говорят организаторы, «рассмотрят процесс программирования реальности художниками, которые на протяжении всей истории человечества задавали категории должного и недолжного как для своих современников, так и для будущих поколений».



Событие будет состоять из двух частей: первым делом белорусский художник-монументалист, развивающий традиции сарматской стилистики в технологии дополненной реальности, лексей Лосик покажет примеры использования дополненной реальности в формате лекции, а затем начнется дискуссия.



Модераторы лекции:



Ксения Дубовская – театровед, кандидат наук, доцентка кафедры истории и теории искусств Белорусской государственной академии искусств, которая исследует возможности использования современных технологий в театре.



Ярослав Бекиш – общественный активист, мастер инноваций, со-учредитель компании PBRBN и амбассадор Университета штата Аризона.



Что важно знать:



Для участия в лекции необходимо будет скачать бесплатное приложение LectARium, которое будет необходимо в практической части (ссылка будет отправлена после покупки билета), а также зарядить ваш смартфон.



Где: Ок16 (Октябрьская, 16)

Когда: Сегодня, 26 февраля, с 19:00 до 21:00.



Купить билет можно на сайте artcorporation.by, bycard.by, kupalauski.by, smsbilet.by, kassy.by, bezkassira.by или по телефону +375 44 490 48 99.

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