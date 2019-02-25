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Сегодня в Минске расскажут, кто кого программирует: искусство реальность или наоборот

26.02.2019 14:52 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 26 февраля, в Минске прочитают лекцию о возможностях дополненной реальности в искусстве под названием «Искусство, технология, реальность. Кто кого программирует?». Лекторы, как говорят организаторы, «рассмотрят процесс программирования реальности художниками, которые на протяжении всей истории человечества задавали категории должного и недолжного как для своих современников, так и для будущих поколений». 

Событие будет состоять из двух частей: первым делом белорусский художник-монументалист, развивающий традиции сарматской стилистики в технологии дополненной реальности, лексей Лосик покажет примеры использования дополненной реальности в формате лекции, а затем начнется дискуссия. 

Модераторы лекции: 

Ксения Дубовская – театровед, кандидат наук, доцентка кафедры истории и теории искусств Белорусской государственной академии искусств, которая исследует возможности использования современных технологий в театре. 

Ярослав Бекиш – общественный активист,  мастер инноваций, со-учредитель компании PBRBN и амбассадор Университета штата Аризона. 

Что важно знать: 

Для участия в лекции необходимо будет скачать бесплатное приложение LectARium, которое будет необходимо в практической части (ссылка будет отправлена после покупки билета), а также зарядить ваш смартфон. 

Где: Ок16 (Октябрьская, 16)
Когда: Сегодня, 26 февраля, с 19:00 до 21:00. 

Купить билет можно на сайте artcorporation.by, bycard.by, kupalauski.by, smsbilet.by, kassy.by, bezkassira.by или по телефону +375 44 490 48 99.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 26 февраля, в Минске прочитают лекцию о возможностях дополненной реальности в искусстве под названием «Искусство, технология, реальность. Кто кого...
 
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