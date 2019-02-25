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Волковычанка объявлена в розыск за продажу в интернете несуществующих драгоценностей
26.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
Трое жителей из Минской и Гомельской областей сообщили в милицию, что неизвестное лицо под предлогом продажи ювелирных изделий и маникюрных принадлежностей через одну из торговых интернет-площадок похитило у них денежные средства. Пытаясь приобрести два золотых кольца, одна из женщин перечислила в качестве предоплаты 350 рублей, вторая –290 рублей, третья за маникюрный набор – 80 рублей, сообщает Телеграм-канал
Вскоре личность продавца была установлена. В отношении 23-летней жительницы Волковыска за совершение мошенничества возбуждено уголовное дело.
Установлено, что подозреваемая рекламировала свой бизнес в интернете, даже не имея самих ювелирных изделий. Фотографии изделий она скачивала из интернета. Чтобы остаться безнаказанной, в объявлениях указывала контактные данные своих знакомых.
Следователи продолжают устанавливать граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемой. Сообщить об этом вы можете по телефонам: (8-01512) 7-51-64, (8-015) 72-40-40 или 102.
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Трое жителей из Минской и Гомельской областей сообщили в милицию, что неизвестное лицо под предлогом продажи ювелирных изделий и...
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