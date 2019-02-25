Вакцину против кори Беларусь получила от РФ

Партию вакцины против кори Россия безвозмездно передала Беларуси для использования в профилактических целях.

Вакцина против кори в количестве 100 тысяч доз поступила в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

Бюджетные средства для оказания помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии на проведение профилактических мероприятий и борьбу с инфекциями. В рамках помощи Минздрав России передал 100 тысяч доз противокоревой вакцины.

Министерства здравоохранения обеих стран тесно взаимодействуют по вопросам благополучия людей, прав потребителей, а также профилактики инфекционных заболеваний.

«Сотрудничество между нашими странами также реализуется в обучении специалистов по вопросам организации и реализации мероприятий в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая высокотехнологичные методы молекулярно-генетического изучения возбудителей (корь, краснуха, ООИ) и обмене информацией в рамках международных научно-практических конференций», - говорится на сайте ведомства.