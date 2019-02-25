TUT.BY , в настоящее время ни одного из них нет на рабочем месте. И у каждого своя причина для этого. Как удалось выяснить, в настоящее время ни одного из них нет на рабочем месте. И у каждого своя причина для этого.





«На днях пропало с рабочих мест много людей из системы ветеринарного и продовольственного надзора. О причинах неизвестно. Нет информации и об их нынешнем статусе», — рассказали собеседники портала.





В распоряжении редакции оказались фамилии должностных лиц, к которым могли возникнуть вопросы. По информации TUT.BY, эти должностные лица не задержаны, но на рабочих местах их нет. Мы попытались выяснить их местонахождение и получить комментарий из первых уст. В итоге получилась следующая картина.





Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь с понедельника находится в отпуске. Смильгинь является еще и главным государственным ветеринарным врачом Беларуси.









В отпуск отбыл и его заместитель Александр Ляховский. Исполняющим обязанности руководителя департамента стал Кирилл Глущенко, который до этого был заместителем директора. От других комментариев в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора отказались.





Начальник управления государственной ветеринарной инспекции Виталий Дубиковский 21 февраля ушел в отставку, сказали в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора. Вскоре после звонка корреспондента его фамилия исчезла из телефонного справочника на сайте департамента.





Директор госучреждения «Белорусский государственный ветеринарный центр» Юрий Пивоварчик с прошлой среды находится на больничном. «Возможно, сегодня больничный уже закроют», — сказали в центре.





задержанием должностных лиц «Белтаможсервиса» . По словам одного из источников, вопросы возникли в связи с поставками санкционной продукции через Беларусь в Россию. По времени данные события совпали с. По словам одного из источников, вопросы возникли в связи с поставками санкционной продукции через Беларусь в Россию.





Получить оперативный комментарий в КГБ Беларуси не удалось.