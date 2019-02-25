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По делу "Белтаможсервиса"? Силовики занялись ведущими ветврачами страны
На прошлой неделе у правоохранительных органов появились вопросы к руководителям ветеринарной службы Беларуси.
Как удалось выяснить
«На днях пропало с рабочих мест много людей из системы ветеринарного и продовольственного надзора. О причинах неизвестно. Нет информации и об их нынешнем статусе», — рассказали собеседники портала.
В распоряжении редакции оказались фамилии должностных лиц, к которым могли возникнуть вопросы. По информации TUT.BY, эти должностные лица не задержаны, но на рабочих местах их нет. Мы попытались выяснить их местонахождение и получить комментарий из первых уст. В итоге получилась следующая картина.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь с понедельника находится в отпуске. Смильгинь является еще и главным государственным ветеринарным врачом Беларуси.
В отпуск отбыл и его заместитель Александр Ляховский. Исполняющим обязанности руководителя департамента стал Кирилл Глущенко, который до этого был заместителем директора. От других комментариев в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора отказались.
Начальник управления государственной ветеринарной инспекции Виталий Дубиковский 21 февраля ушел в отставку, сказали в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора. Вскоре после звонка корреспондента его фамилия исчезла из телефонного справочника на сайте департамента.
Директор госучреждения «Белорусский государственный ветеринарный центр» Юрий Пивоварчик с прошлой среды находится на больничном. «Возможно, сегодня больничный уже закроют», — сказали в центре.
По времени данные события совпали с
Получить оперативный комментарий в КГБ Беларуси не удалось.
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На прошлой неделе у правоохранительных органов появились вопросы к руководителям ветеринарной службы Беларуси.
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