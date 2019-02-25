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Савченко: Хотела ли я взорвать пол-Киева? Как у любого человека, у меня бывают шуточные желания
25 февраля во время заседания Верховного Суда Украины основатель интернет-издания "
Верховный Суд решал, где будет слушаться дело Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. В интервью Гордону нардеп рассказала, действительно ли готовила теракты в Киеве, является ли агентом российских спецслужб и когда, по ее мнению, выйдет на свободу.
– Надя, во-первых, я рад тебя видеть, хоть и так [в заключении]. Скажи мне, пожалуйста: ты хотела взорвать пол-Киева или нет? [Только] честно.
– Отвечу тебе по-русски, поскольку, поймет, наверное, больше людей по всему миру.
Хотела ли я? Как у каждого здравомыслящего, нормального человека, у меня появляются обыкновенные шуточные желания. Острые, саркастические. И да, я хотела, но хотеть и сделать – это не одно и то же. Но не пол-Киева, Дмитрий. Учти, пожалуйста: не пол-Киева!
Мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят все люди на кухне. Все об этом говорят, юморят и улыбаются. И это нормально. За слова и за мысли не сажают. Но не пол-Киева, а Верховную Раду. Не путайте, пожалуйста.
– Ты – агент ФСБ?
– Нет, никогда не была и никогда не буду. Хотя бы по той причине, что вербовке не поддаюсь. И агентом СБУ тоже не буду.
– Когда ты будешь на свободе?
– Скоро.
– Сколько ждать?
– Я им даю год. В России я сидела два, поэтому им я даю год, [может] чуть больше.
– Все-таки год?
– Ну я уже почти год сижу (Савченко находится под стражей с марта 2018 года. – "ГОРДОН").
– А если сменится президент?
– Это как раз и будет год...
– Кто будет новым президентом Украины?
– Погадать на картах?
– Погадай!
– Я думаю, [бизнесмен Игорь] Коломойский обыграет [действующего президента Украины Петра] Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько – хорошего, честного, доброго парня – президентом Украины (Василий Голобородько – главный персонаж сериала "Слуга народа", которого играет актер, кандидат в президенты Владимир Зеленский. По сюжету, учитель истории Голобородько выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины и побеждает. – "ГОРДОН").
Люди выберут Зеленского. А Юлию Владимировну [Тимошенко], как она и мечтала, сделает канцлером, который будет рулить страной, грабить, точно так же, как все [делали] до этого, как и она [делала] до этого... И ничего особо не изменится. Мне почему-то кажется, что сейчас такой вариант наиболее вероятен.
Или Порошенко будет админресурсом давить все, внаглую брать власть, как [предыдущий президент Виктор] Янукович, тогда у нас будет война. Третья мировая.
– А ты веришь, что Порошенко может [вновь] стать президентом?
– Он не может стать, он может нарисовать [победу]. Но, думаю, третий Майдан все поймет и все исправит.
– Как ты себя чувствуешь?
– Как человек.
– Сколько килограмм сбросила?
– Нет возможности где-то взвеситься.
– Есть возможность питаться нормально?
– Если считать "Мивину" и баланду, которую дают, нормальным питанием, то я питаюсь очень даже ничего. Но я не жалуюсь.
– У тебя сейчас есть возможность обратиться к миллионам людей. Что ты хочешь им сказать?
– Я хочу сказать им: не бойтесь! Потому что гнить – это хуже, чем гореть. Горите, боритесь! Потому что когда беззаконие становится законом, тогда сопротивление становится обязанностью каждого человека.
– Надя, я тебе желаю скорее выйти, чтобы на свободе мы подискутировали на все темы.
– Спасибо, Дима! До зустрічі!
– До зустрічі!
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25 февраля во время заседания Верховного Суда Украины основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон пообщался с внефракционным депутатом Надеждой Савченко,...
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