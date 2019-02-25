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Ужас! Кусок путепровода в Минске упал на проезжавшую легковушку

26.02.2019 14:23 — Разное | Партизан  
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Легковой автомобиль Opel Astra 25 февраля при движении по ул. Стариновской в направлении ул. Острошицкой получил повреждения: с путепровода на машину упал кусок бетона.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали повреждение авто и вызвали на место аварии представителя «Горавтомоста». 

В отношении должностного лица был составлен административный протокол по ст. 18.38 КоАП Беларуси (нарушение правил содержания дорог).

По словам хозяев транспортного средства, в разговоре с ними дорожники заявили, что не будут компенсировать причиненный им ущерб. Теперь они намерены оценить механические повреждения машины и подавать иск в суд на дорожную организацию.


За комментарием по поводу этого происшествия корреспондент агентства «Минск-Новости» обратился к директору ГП «Горавтомост» Валерию Уласевичу.

— С путепровода на пр. Независимости через ул. Стариновскую, который находится на балансе нашего предприятия, из межбалочного шва действительно откололся кусок бетона и повредил автомобиль этих граждан, — ответил В. Уласевич. — Однако дальнейший ход событий и пояснений представителя «Горавтомоста» они исказили. 

Им было заявлено, что напрямую наше предприятие ущерб пострадавшей стороне не компенсирует. Любое подобное происшествие имеет свою последовательность. Вначале должна быть проведена независимая экспертиза, которая определит сумму причиненного ущерба. 

Получив на руки заключение ее специалистов, граждане могут обратиться в судебные инстанции. И только после их решения «Горавтомост» полностью возместит потери пострадавшей стороне. Все это и было разъяснено на месте происшествия хозяевам машины Opel Astra.

 
Теги: Минск
 
 
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Легковой автомобиль Opel Astra 25 февраля при движении по ул. Стариновской в направлении ул. Острошицкой получил повреждения: с путепровода на машину упал кусок бетона.
 
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