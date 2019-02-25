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"Палатка" vs МВД: в парламенте снова обсудят "антинаркотические" поправки

26.02.2019 13:48 — Разное | Партизан  
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Не принятые в декабре поправки в Уголовный кодекс РБ, касающиеся смягчения наказания за распространение наркотиков, в ближайшее время снова будут внесены на рассмотрение Палаты представителей.

Об этом сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД РБ Геннадий Казакевич.

Он напомнил, что представители МВД и Верховного суда Беларуси последовательно выступают против снижения нижнего порога санкции по чч. 2 и 3 ст. 328 УК РБ.

"Само по себе механическое смягчение частей 2 и 3 статьи 328, нижнего предела, на наш взгляд, ни к чему не приведет. Вместе с тем наша позиция и позиция Верховного суда не являются превалирующими. То есть надо четко понимать, что законодатель не связан позицией МВД и ВС. И вправе принять то решение, которое примет. Такой законопроект есть. И в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента", – заявил Казакевич.


Напомним, согласно предлагаемым поправкам, нижний предел наказания по ч. 2 ст. 328 УК РБ предлагается снизить с 6 до 4 лет, а ч. 3 – с 8 до 6 лет.

Кроме того, в проекте изменений в УК РБ, который должен быть внесен на рассмотрение парламента, предусмотрено, по словам Казакевича, новое направление – противодействие допингу в спорте.



 
 
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Не принятые в декабре поправки в Уголовный кодекс РБ, касающиеся смягчения наказания за распространение наркотиков, в ближайшее время снова будут внесены на...
 
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