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"Палатка" vs МВД: в парламенте снова обсудят "антинаркотические" поправки
Не принятые в декабре поправки в Уголовный кодекс РБ, касающиеся смягчения наказания за распространение наркотиков, в ближайшее время снова будут внесены на рассмотрение Палаты представителей.
Об этом сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД РБ Геннадий Казакевич.
Он напомнил, что представители МВД и Верховного суда Беларуси последовательно выступают против снижения нижнего порога санкции по чч. 2 и 3 ст. 328 УК РБ.
"Само по себе механическое смягчение частей 2 и 3 статьи 328, нижнего предела, на наш взгляд, ни к чему не приведет. Вместе с тем наша позиция и позиция Верховного суда не являются превалирующими. То есть надо четко понимать, что законодатель не связан позицией МВД и ВС. И вправе принять то решение, которое примет. Такой законопроект есть. И в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента", – заявил Казакевич.
Напомним, согласно предлагаемым поправкам, нижний предел наказания по ч. 2 ст. 328 УК РБ предлагается снизить с 6 до 4 лет, а ч. 3 – с 8 до 6 лет.
Кроме того, в проекте изменений в УК РБ, который должен быть внесен на рассмотрение парламента, предусмотрено, по словам Казакевича, новое направление – противодействие допингу в спорте.
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Не принятые в декабре поправки в Уголовный кодекс РБ, касающиеся смягчения наказания за распространение наркотиков, в ближайшее время снова будут внесены на...
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