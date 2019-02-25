"Палатка" vs МВД: в парламенте снова обсудят "антинаркотические" поправки

Об этом сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД РБ Геннадий Казакевич.





Он напомнил, что представители МВД и Верховного суда Беларуси последовательно выступают против снижения нижнего порога санкции по чч. 2 и 3 ст. 328 УК РБ.





"Само по себе механическое смягчение частей 2 и 3 статьи 328, нижнего предела, на наш взгляд, ни к чему не приведет. Вместе с тем наша позиция и позиция Верховного суда не являются превалирующими. То есть надо четко понимать, что законодатель не связан позицией МВД и ВС. И вправе принять то решение, которое примет. Такой законопроект есть. И в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента", – заявил Казакевич.









Напомним, согласно предлагаемым поправкам, нижний предел наказания по ч. 2 ст. 328 УК РБ предлагается снизить с 6 до 4 лет, а ч. 3 – с 8 до 6 лет.





Кроме того, в проекте изменений в УК РБ, который должен быть внесен на рассмотрение парламента, предусмотрено, по словам Казакевича, новое направление – противодействие допингу в спорте.







