Верховный суд оставил в силе приговор убийце 2-летней девочки в Слуцке





Приговор о 25 годах лишения свободы убийце 2-летней девочки в Слуцке вступил в законную силу, сообщили в Верховном суде Беларуси.

Минский областной суд в 13 декабря 2018 года приговорил к 25 годам лишения свободы жителя Слуцка Максима Чижика за убийство 2-летней дочки своей сожительницы. Защита обвиняемого обжаловала приговор.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского областного суда по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п.2, 6 ч.2 ст.139 "Убийство" оставлен без изменений", - сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Верховного суда.

Так же оставлен без изменения приговор матери убитой девочки, которая была признана виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 159 "Оставление в опасности" Уголовного кодекса Беларуси, сказали в суде. Ей суд назначил 2 года ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа.

Чижик был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Трагедия в Слуцке произошла в конце января 2018 года: медики скорой обнаружили в одном из домов сильно избитую маленькую девочку, спасти ее не удалось. На теле убитой девочки криминалисты обнаружили следы более 190 ударов.