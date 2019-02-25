Участились случаи хищений средств с карточек через интернет. Управление «К» предупреждает





Практические еженедельно в Слуцкий РОВД поступает по несколько заявлений от пострадавших граждан, с карточек которых были похищены денежные средства. Поводами для таких преступлений становятся собственная беспечность и несоблюдение гражданами правил «цифровой гигиены».

Как правило, всё начинается с сообщений в социальных сетях типа «проголосуй за мою подругу», «ты на этом видео», содержащие внешние ссылки или вложенные документы. В 99% случаев это фишинг, позволяющий посредством специальных программ «выудить» у пользователя логин и пароль от соцсети.

Дальше от его имени начинается рассылка сообщений друзьям, которые часто ничего не подозревают и могут из самых добрых намерений сообщить номер своей карточки. Предлоги бывают разные: «срочно нужна помощь», «одолжи немного» или «нужно вывести деньги с карты».

В итоге доверчивый пользователь переводит средства или сообщает номер банковской карты и её срок действия. «Я в безопасности», — думает он. — «Ведь никому не сообщал пинкод и личные данные».

На самом деле нет. Существуют сервисы, позволяющие снять деньги с вашего счёта без использования PIN.