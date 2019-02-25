ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участились случаи хищений средств с карточек через интернет. Управление «К» предупреждает

26.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Участились случаи хищений средств с карточек через интернет. Управление «К» предупреждает

Практические еженедельно в Слуцкий РОВД поступает по несколько заявлений от пострадавших граждан, с карточек которых были похищены денежные средства. Поводами для таких преступлений становятся собственная беспечность и несоблюдение гражданами правил «цифровой гигиены».

Как правило, всё начинается с сообщений в социальных сетях типа «проголосуй за мою подругу», «ты на этом видео», содержащие внешние ссылки или вложенные документы. В 99% случаев это фишинг, позволяющий посредством специальных программ «выудить» у пользователя логин и пароль от соцсети.

Дальше от его имени начинается рассылка сообщений друзьям, которые часто ничего не подозревают и могут из самых добрых намерений сообщить номер своей карточки. Предлоги бывают разные: «срочно нужна помощь», «одолжи немного» или «нужно вывести деньги с карты». 

В итоге доверчивый пользователь переводит средства или сообщает номер банковской карты и её срок действия. «Я в безопасности», — думает он. — «Ведь никому не сообщал пинкод и личные данные».

На самом деле нет. Существуют сервисы, позволяющие снять деньги с вашего счёта без использования PIN. 

Для того, чтобы предупредить граждан о современных опасностях и максимально предотвратить такие хищения, на сайте УВД Миноблисполкома Отдел «К» открыл специальный раздел, где рассказывается, что можно и что нельзя делать в Сети. Ознакомиться с этой информацией можно по ссылке.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практические еженедельно в Слуцкий РОВД поступает по несколько заявлений от пострадавших граждан, с карточек которых были похищены денежные средства. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья восьмилетнего Гриши просит о помощи в сборе средств на реабилитацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика