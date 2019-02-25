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Участились случаи хищений средств с карточек через интернет. Управление «К» предупреждает
26.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Практические еженедельно в Слуцкий РОВД поступает по несколько заявлений от пострадавших граждан, с карточек которых были похищены денежные средства. Поводами для таких преступлений становятся собственная беспечность и несоблюдение гражданами правил «цифровой гигиены».
Как правило, всё начинается с сообщений в социальных сетях типа «проголосуй за мою подругу», «ты на этом видео», содержащие внешние ссылки или вложенные документы. В 99% случаев это фишинг, позволяющий посредством специальных программ «выудить» у пользователя логин и пароль от соцсети.
Дальше от его имени начинается рассылка сообщений друзьям, которые часто ничего не подозревают и могут из самых добрых намерений сообщить номер своей карточки. Предлоги бывают разные: «срочно нужна помощь», «одолжи немного» или «нужно вывести деньги с карты».
В итоге доверчивый пользователь переводит средства или сообщает номер банковской карты и её срок действия. «Я в безопасности», — думает он. — «Ведь никому не сообщал пинкод и личные данные».
На самом деле нет. Существуют сервисы, позволяющие снять деньги с вашего счёта без использования PIN.
Для того, чтобы предупредить граждан о современных опасностях и максимально предотвратить такие хищения, на сайте УВД Миноблисполкома Отдел «К» открыл специальный раздел, где рассказывается, что можно и что нельзя делать в Сети. Ознакомиться с этой информацией можно по
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Практические еженедельно в Слуцкий РОВД поступает по несколько заявлений от пострадавших граждан, с карточек которых были похищены денежные средства.
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