Беларусь планирует в 2019 году получить не менее 9 млн т зерна, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун во время III Международного форума « Беларусь аграрная», передает корреспондент БЕЛТА.

«По объемным показателям мы должны получить не менее 9 млн т зерна, 5 млн т сахарной свеклы, 1,2 млн т картофеля, обеспечить на уровне 2018 года получение плодоовощной продукции, заготовить полуторагодичный запас кормов. Для этого есть все необходимое, самое главное — выполнение всех элементов технологии: подготовка почвы, внесение минеральных и органических удобрений, своевременный сев и своевременная уборка», — сказал Владимир Гракун.

Он подчеркнул, что, так как 2018 год был непростым, в 2019 году перед сельским хозяйством Беларуси стоят амбициозные задачи. «Фактически в 2019 году нам нужно прирасти на 22% по производству сельхозпродукции растениеводства, при этом по зерну — на 44%. Мы должны полностью обеспечить выполнение государственного заказа по поставкам зерна, семенной фонд и животноводство фуражным зерном», — отметил замминистра.

III Международный форум « Беларусь аграрная» проходит сегодня в Минске. Организатором выступает журнал «Продукт.BY» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Цель форума — способствовать выходу белорусского агропромышленного комплекса страны на современный технологический уровень, поиску новых рынков сбыта, продуктовых ниш, партнеров, клиентов. В мероприятии примут участие представители агробизнеса из Беларуси, России, Украины и других стран.

Ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области кормопроизводства, переработки рапса, картофелеводства и плодоовощеводства, представители науки, финансовых институтов расскажут о принципах точного земледелия, инновациях в полеводстве, садоводстве, агрохимии, организации производственных процессов, менеджменте, возможностях цифровизации, средствах мониторинга, навигации.