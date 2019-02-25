Дзержинская налоговая: налогообложение дивидендов

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району в связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года новой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь разъясняют следующее.

Пунктом 6 статьи 184 Кодекса ставка налога на прибыль по дивидендам, указанным в пункте 1 статьи 167 и подпункте 3.1 пункта 3 статьи 174 Кодекса, устанавливается в размере двенадцати процентов.

При этом, если в течение трех предшествующих календарных лет последовательно прибыль не распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации - резидентами Республики Беларусь, ставка налога на прибыль устанавливается в размере шести процентов, а в случае, если прибыль не распределялась между участниками белорусской организации - резидентами Республики Беларусь в течение пяти предшествующих календарных лет последовательно, ставка налога на прибыль устанавливается в размере ноля процентов.

Аналогичные нормы содержатся в пунктах 5 и 6 статьи 214 Кодекса, которыми установлены ставки подоходного налога с физических лиц в размере 6 (либо 0) процентов в отношении доходов в виде дивидендов, если в течение трех (либо пяти соответственно) предшествующих календарных лет последовательно прибыль не распределялась между участниками белорусской организации - резидентами Республики Беларусь.

Исходя из вышеуказанных положений Кодекса, применение пониженных ставок налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц возможно, если у белорусской организации в течение трех либо пяти лет подряд:

- решения о распределении между участниками - резидентами Республики Беларусь прибыли на выплату дивидендов не принимались;

- решения о распределении прибыли принимались, но не с целью распределения прибыли между участниками - резидентами Республики Беларусь в виде дивидендов. При этом целевое использование прибыли законодательно в данном случае не определено.

Аналогичный порядок применяется в отношении прибыли, получаемой собственником унитарного предприятия.

Следует учитывать, что для применения пониженных ставок необходимо, чтобы в течение трех либо пяти лет подряд у организации имелась возможная к распределению (но не распределенная между участниками такой организации - резидентами Республики Беларусь на выплату дивидендов) прибыль (имелось кредитовое сальдо счета 84 "Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток").

При этом отсчет трех- либо пятилетнего периода заново не начинается в случае, если в течение данных временных промежутков возникший непокрытый убыток по итогам какого-либо налогового периода (года) не превышал ранее накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет (нулевое или дебетовое сальдо по счету 84 "Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток" на отчетную дату).

При соблюдении вышеуказанных требований пониженные ставки налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц могут быть применены в отношении распределяемой с 1 января 2019 года в виде дивидендов между участниками (акционерами) белорусской организации - резидентами Республики Беларусь:

- прибыли 2018 года;

- прибыли предыдущих лет, накопленной в результате ее нераспределения на выплату дивидендов.

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская д.14, а также по телефонам 7-55-74, 7-68-82, 6-45-01, а также на сайте МНС www.nalog.gov.by.



