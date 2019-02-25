26 февраля был учрежден Международный день неторопливости – именно её как раз очень не хватает жителям мегаполисов.

Что самое удивительное, основали в 2007 г. этот необычный праздник экспрессивные и энергичные итальянцы, и теперь вместе с ними его отмечают в более чем 90 странах и столицах мира, включая Париж, Лондон и Вашингтон.

Медленное и неспешное смакование жизни во всех её проявлениях – девиз этого дня. Для него специально разработаны 14 особых заповедей жизни. Среди них такие как: не нервничать в пробках, встать хоть немного раньше, чтобы встретить рассвет или сполна оценить вкус завтрака, непременно заняться какими-то спокойными делами (чтением, прослушиванием классической музыки, прогулкой в парке).

С момента основания День неторопливости оброс забавными и интересными традициями. К примеру, в столице Италии проводится медленный марафон, где 300 метров нужно пройти более чем за час, или же выписываются штрафы самым торопливым пешеходам.



